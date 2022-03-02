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中國專家：新冠疫苗未接種患者病死率高18倍

記者林宸誼／即時報導

中國新冠肺炎疫情持續，上海市衛健委主任鄔驚雷，2日在上海疫情防控記者會上表示，接種新冠疫苗可有效降低患病風險，減少重症和死亡的發生。他並引用數據，指出感染新冠病毒的年長人群，未接種疫苗的病死率高於接種人群的18倍。

每日經濟新聞報導，鄔驚雷表示，2日確診的3位確診病例和4位無症狀感染者有一個共同的特點，與1日報告的確診病例同在一個老年舞蹈隊，在普陀區石泉社區文化活動中心一起進行過舞蹈訓練，該地已經被劃為中風險。

澎湃新聞報導，鄔驚雷提到，2日通報新增7件新冠肺炎確診病例，其中6人已完成接種2劑或3劑新冠病毒疫苗，症狀均為輕微或無症狀。

他指出，接種疫苗是預防傳染病的最有效手段之一，中國國產新冠疫苗對於Omicron變種病毒是有效的，「能夠降低患病風險，可以減少重症和死亡的發生率。」

鄔驚雷還引用數據表示，完成接種免疫6個月內，可以使新冠病毒感染者發生肺炎（普通型及以上）風險降低60%。根據相關城市的數據顯示，感染新冠病毒的年長人群，沒有接種疫苗的病死率明顯高於接種過疫苗的人群，兩者相差18倍。

中國各地積極推進新冠疫苗接種工作，根據中國國家衛健委通報，截至1日已累計報告接種新冠病毒疫苗逾31億劑次。

鄔驚雷再次呼籲，尚未接種的上海市民及早接種新冠病毒疫苗，完成全程接種滿6個月以上的市民儘快進行加強免疫接種。

疫苗 疫情 新冠肺炎

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