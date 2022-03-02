中國擬修法限制APP「推播」 禁八卦誹聞

現代人常利用行動裝置上，應用程式的推播服務，獲取第一手訊息。示意圖/記者陳政錄翻攝

中國修法限制APP「推播」，禁八卦 誹聞，中國國家網信辦2日發布《互聯網彈窗信息推送服務管理規定（徵求意見稿）》，擬修法限制應用程式推送服務，不得推送明確的違法和不良訊息。

據中國網信網，該意見稿自2日起，向社會公開徵求意見，截止時間為3月17日。中國國家網信辦指出，此舉是為弘揚社會主義核心價值觀，營造清朗網路空間。

根據意見稿，限制範圍，是在中國境內提供操作系統、終端設備、應用軟體、網站等服務的，展開網路視窗訊息推送服務（推播）時應當遵守本規定。

規定指出，訊息推送服務，應該傳播正能量，弘揚社會主義先進文化；積極推送向上向善的內容，用社會主流思想價值和道德文化滋養人心、滋潤社會。

規定指，不得推送《網絡信息內容生態治理規定》明確的違法和不良訊息，特別是惡意炒作娛樂八卦、緋聞隱私 、奢靡炫富、審醜扮醜等違背公序良俗內容；不得關聯某一話題集中推送相關舊聞，惡意翻炒。

規定還要求，推播新聞訊息，應嚴格遵守《互聯網新聞信息稿源單位名單》執行，不得超範圍轉載，不得歪曲、篡改標題原意和內容，保證新聞來源可追溯和新聞訊息真實、客觀、全面。

同時，中國國家網信辦要求，推播內容應提升多樣性，體現積極健康向上的主流價值觀；不得扎堆推送、炒作社會熱點敏感事件，渲染惡性案件、災難事故等，引發社會恐慌。