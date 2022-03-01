中國商務部：今年穩外貿 壓力巨大

俄烏開戰衝擊全球經濟，中國今年穩外貿壓力更大。圖為北京的俄羅斯商品批發市場。（歐新社）

中國商務部 長王文濤昨表示，今年中國穩外貿壓力非常巨大，將全力幫助企業保訂單、穩預期、拓市場。此外，去年第4季以來，中國消費下滑的壓力也在增大，穩消費的壓力不小，將大力促消費。

綜合中新社、財新網報導，王文濤昨在記者會上坦言，去年中國外貿高增長有很多階段性因素，包括訂單回流、防疫物資的出口、宅經濟等，這些階段性因素的消退，對今年穩外貿增加了壓力。

王文濤表示，目前全球疫情 還在起伏反覆，復甦情況不穩，外需市場面臨不確定性；原材料、大宗商品供給仍未恢復正常，供應鏈 瓶頸短期內難以得到緩解；缺工等問題也困擾外貿企業，影響企業接單的信心。再加上去年基數較高，「今年壓力非常巨大，形勢也非常複雜嚴峻」。

王文濤稱，將做好穩外貿政策的落實和儲備，密切跟蹤外貿形勢。

穩消費部分，王文濤稱，要大力推動消費恢復和升級，增強消費對經濟發展的基礎性作用。除了辧活動來促進消費，還將打造消費升級平台。

關於中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國商務部副部長王受文昨表示，目前按照CPTPP加入程序，正在和相關成員進行接觸、溝通和磋商。他稱，有些CPTPP的規定條款複雜敏感，例如國企與民企公平競爭及電子商務規定要求較高等，但仍符合中國改革開放大方向。

王受文表示，近幾年中國通過「數據安全法」「網絡安全法」和「個人信息保護法」，現正在制定相配套的實施條例或細則，相關內容也結合CPTPP的規定，努力達到CPTPP規則的要求。