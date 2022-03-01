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俄烏開戰黃金漲 中國大媽又進場

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俄烏開戰黃金漲 中國大媽又進場

中央社台北1日電
俄烏開打後，中國大媽們又進場，金市交易明顯熱絡。資料照，非文中當事人。(Getty Images)
俄烏開打後，中國大媽們又進場，金市交易明顯熱絡。資料照，非文中當事人。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭，黃金價格創2021年1月以來新高，每盎司直逼2000美元大關。據中媒報導，俄烏開打後，中國大媽們又進場了，金市交易明顯熱絡；有銀行表示，金條庫存快要賣光了。

綜合中國證券報、證券時報等中媒報導，隨著俄烏衝突局勢升高，全球避險情緒升溫，金價被不斷推高。2月24日，俄羅斯侵烏當天，黃金現貨最高觸及1974.27美元/盎司，創2021年1月以來新高。

截至今晚7時20分，黃金現貨報1921.61美元/盎司；COMEX黃金報1925.4美元/盎司，均呈微幅上漲。

據報導，近日在中國最大的珠寶交易市場—深圳市水貝國際珠寶交易中心，場內人流絡繹不絕，部分金鋪再現顧客排隊買單的盛況。

北京、成都多家金店、銀行和當鋪顯示，在「買漲不買跌」的心態影響下，黃金產品更暢銷了。其中，金條價格穩步上漲中。

成都一環路上的交通銀行工作人員表示，之前金條價格為每克人民幣380元（約60美元）左右，近期出現上漲，目前在每克390元（約61.7美元）左右。

位於成都市中心的中國銀行工作人員稱：「當前金條價格的即時報價是每克400元（約63美元），是2022年以來的高點。」

中國銀行的工作人員說：「近期金價上漲後，買金條的人特別多，我們的庫存都要賣完了，已經補了幾次貨。買金條的客戶主要是中老年人，他們有閒錢就會來買一點放著。」

北京周生生一名員工也表示，近期黃金價格維持高位，金條銷售量明顯增加，若客戶是出於保值增值目的，建議購買投資金條。

此外，多家金店、當鋪指出，黃金價格一路走高，近期黃金回收價格出現明顯上漲，這也導致來店人數比以前增多。上海一家黃金回收點的負責人說，俄烏發生衝突第一天時，前來諮詢黃金回收的客人是最多的。

展望後市，中國業內人士普遍認為，黃金價格波動幅度較大，整體略偏向多頭，但操作難度較大。

金價 北京 俄羅斯

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