王毅希望烏克蘭採取措施 確保中國公民在烏安全

中國國務委員兼外長王毅。中國外交部

俄烏戰火持續，傳出有華人在從烏克蘭 東部趕往利維夫市（Lviv）的路上中彈受傷，目前已送醫救治。中國國務委員兼外長王毅 1日晚間與烏克蘭外長庫列巴通電話時表示，希望烏方採取一切必要措施確保在烏中國公民安全，並繼續為中國公民撤離提供保障和便利。

中國外交部官網報導，王毅強調，中國高度重視在烏中國公民安全狀況，每時每刻牽掛著他們的安危。中方撤離在烏留學人員及僑民的進程正在推進，感謝烏方的支持配合和烏社會各界的友好幫助。中方讚賞烏方開設外國僑民撤離專列，這符合國際人道主義精神。希望烏方採取一切必要措施確保在烏中國公民安全，並繼續為中國公民撤離提供保障和便利。

王毅表示，烏克蘭局勢急劇變化，中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，對平民受到傷害極為關注。中方在烏克蘭問題上的基本立場是公開、透明和一貫的。中方始終主張尊重各國的主權和領土完整。針對當前危機，中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。

王毅強調，中方始終認為，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現。針對戰事不斷擴大，當務之急是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控，尤其是防止對平民的傷害和出現人道主義危機，還應確保人道主義援助安全及時准入。

庫列巴表示，確保外國公民安全是烏方重要職責。烏方高度重視中方關切，正在協助中國留學生 等順利撤離。烏方將繼續本著負責任態度，做好外國公民安全撤離的相關保障。

庫列巴還說明了烏俄首輪談判情況，表示結束戰事是烏方的最優先任務，烏方對談判解決烏克蘭問題持開放態度，懷著積極誠意對待烏俄談判。儘管當前談判進展並不順利，烏方仍保持冷靜，願繼續推進談判。中方在烏克蘭問題上發揮了建設性作用，烏方願同中方加強溝通，期待中方為實現停火開展斡旋。