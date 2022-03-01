近60年來首次下降 中國男性人口較上一年減少46萬　

生養與教育負擔太重，是中國出生率快速下滑的主因。（新華社資料照片）

中國國家統計局2月28日發布《2021 年國民經濟和社會發展統計公報》，顯示2021年淨增人口數量創下了近60年來的新低，其中男性人口近60年來首次下降。

公報顯示，2021年末中國全國人口141260萬人，比上年末增加48萬人，其中城鎮常住人口91425萬人。全年出生人口1062萬人，出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，死亡率為7.18‰；自然增長率為0.34‰。

就性別而言，2021年全國男性人口為72311萬人，占51.2%，比上一年減少了46萬人；女性為68949萬人，占48.8%，比上一年增加了94萬人。這是中國男性人口自1962年以來首次出現減少。

雖然中國全國總人口仍略有增長，但人口下降的省份卻不斷增加。例如，河北省統計局近日發布《河北省 2021年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，年末全省常住總人口比上年末減少16萬人，是河北40多年來首次出現常住人口下降。甘肅 省統計局的數據則顯示，年末全省常住人口比上年末減少11萬人。而安徽省統計局的文章指出，中部六省除湖北和安徽外，常住人口均呈現負增長。

不過公報數據顯示，河北及甘肅等地的常住人口減少，原因是人口外流。中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞認為，中國全國人口版圖仍在重塑，中部、西北、東北等地的人口仍在向東南沿海集聚，而各省域內部，中小城市、農村人口會繼續向中心城市流動。