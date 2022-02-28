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禍不單行 …8中國留學生躲烏防空洞輪流睡覺 2人還染疫

記者羅印冲／即時報導
李依萍所處的防空洞。（取材自南風窗）
李依萍所處的防空洞。（取材自南風窗）

俄烏戰事持續，烏克蘭首都基輔烽煙四起，大批民眾集中在防空洞躲避戰火。香港01報導，在基輔一音樂學院讀研究生的中國留學生李依萍，近日自述了與同伴在異國戰火中經歷的「至暗時刻」。

報導引述《南風窗》指出，現年24歲的李依萍，在烏克蘭格里埃爾基輔音樂學院讀研究生，在烏已留學兩年多。在俄烏戰事開始前，她與同伴都在宿舍待命，直至2月24日收到當地政府通知，要求所有人去防空洞躲避空襲。

2月24日下午，防空警報突然響起，李依萍與另外7名同伴立即跟大隊跑到防空洞。她表示，在防空洞內能聽到外面有砲火聲，但無法判斷砲火聲從何傳來，自己連日來只能透過手機上的聊天群組獲取消息，包括有居民樓遭到砲擊，牆面上出現許多槍眼，牆體表面部分坍塌。

李依萍指，她所處的防空洞距離其宿舍大概1000公尺，洞內鋪滿各種管道。由於防空洞內沒有洗手間，只能跑到街外如廁，「站在防空洞外面，能清楚地聞到很濃的硝煙味兒。現在外面還有行人，但不多」。

除了李依萍和另外7名留學生，防空洞內還有多名當地民眾，包括孕婦、長者等等。正值烏克蘭的雨季，當地氣溫只有7°C，晚上更寒冷，她們只能穿上厚衣服，以及用毛毯來保暖，蜷縮在防空洞中。

李依萍表示，烏克蘭平民可以合法持槍，而其所處的防空洞內，持槍的平民大概有十幾個，雖然當地已發生平民持槍搶劫事件，但幸好防空洞內暫時沒有發生因槍支引起的騷亂問題。

李依萍透露，8個留學生當中，有3人是她的同校同學，其餘4人則分別來自不同的學校，「晚上大家輪流睡覺，三、四個人先睡，其他的人就要看守大家的安全和留下來的食物。之所以不敢一起睡覺，一是怕錯過了最新的消息，而且也怕其他人會踩到自己」。

為了隨時準備逃跑，她們睡覺時都不脫鞋，她坦言「在這樣的情況下，我們都很難睡得著，身體很勞累，心裏也充滿了壓抑和恐懼，很擔心下一秒可能自己會被炸彈打中就挺不過去了」。

除了受戰火影響，李依萍的兩名同伴都感染新冠肺炎，所幸目前只有咳嗽等輕微症狀。由於他們要留在防空洞內，兩名患者只能自行吃感冒藥。他們一行八人除了戴口罩，以及帶了溫度計和消毒酒精外，就沒有其他防護措施，「這種時期我們也不在意傳染的風險了，只想大家都平安地待在一起」。

在烏克蘭，飲用水需要到超市購買。在戰爭開始後，不少民眾都囤積貨物，商店貨品被搶購一空。李依萍與同伴亦提前到超市購買多桶飲用水、餅乾等應急食物，並將部分帶到防空洞，其餘放在宿舍，「不能都帶到防空洞，一是緊急情況拿不下那麼多東西，二是怕被別人搶走了，反而會引起混亂，也不敢跟他們起衝突」。

李依萍表示，大使館負責人會在聊天群組中及時發布空襲警報，通知大家要前往防空洞，或者提醒大家注意安全，遇到特殊情況可以直接與使館電話聯繫。「我現在就一個想法，趕緊回家」。

烏克蘭 中國留學生 口罩

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