逾600中國留學生已撤離烏克蘭 使館每天接上千通電話

中國大使館表示，600多名中國留學生已撤離烏克蘭。美聯社

中國駐烏克蘭大使館 正組織中國留學生 撤離烏克蘭，敖德薩首批400餘名留學生順利撤離，基輔也有200多名中國留學生撤離。還有近千名中國公民3月1日撤離，包括留學生及自主撤離的華僑，據報將撤到波蘭、斯洛伐克等國。

綜合聯合早報和極目新聞，中國駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉指出，由於烏克蘭的戰時狀態，租車非常困難，大使館和總領館克服困難，積極與當地政府溝通，為中國公民撤離提供必要安全保障。

中國駐烏克蘭大使館2月28日通知，當前烏克蘭與鄰國摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭邊境通關正常，上述各國對自烏克蘭入境人員給予通關便利。其中，摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利對持有效護照自烏出境人員臨時免簽。大使館已和駐摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭使館協調，為中方自行從烏克蘭前往上述國家的公民提供通關便利協助。

近幾天來，中方使館工作人員平均每天要接到1000多人次的電話問詢。2月27日起，啟動為中國公民遠程辦理旅行證的應急支持。各地華人華僑和留學生，通過僑社留學生會、華商會的統一指導，協助撤離填表的登記。

截至目前，共有超過6000人次華人華僑登記，大使館打電話逐一確認，保證能通過不同渠道及時撤走。

據瞭解，由於烏克蘭的領空已關閉，局勢仍在惡化，包機撤離難度很大，使館努力為在烏中國公民尋找多渠道、更安全和快速的離境途徑。

使館今通知，自即日起開設從基輔、哈爾科夫等城市發往烏西部城市及鄰國的專列。有意願搭乘上述專列的所有外國公民（包括中國公民），皆可持本人有效護照乘車前往。每日車次及發車時間不定，於當日凌晨發布。