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徐州8孩案 有連署要求取消彭麗媛婦女特使頭銜

中央社台北27日電
來自多國的45名人權活動日前連署公開信，要求聯合國教科文組織取消給予中國第一夫人彭麗媛(中)的「促進女童和婦女教育特使」頭銜。圖為習近平與彭麗媛參加冬奧開幕式。(美聯社)
來自多國的45名人權活動日前連署公開信，要求聯合國教科文組織取消給予中國第一夫人彭麗媛(中)的「促進女童和婦女教育特使」頭銜。圖為習近平與彭麗媛參加冬奧開幕式。(美聯社)

「徐州八孩案」爭議難平，來自多國的45名人權活動者日前連署公開信，要求聯合國教科文組織取消給予中國第一夫人彭麗媛的「促進女童和婦女教育特使」頭銜，理由是她對徐州八孩案一言不發。

這封寫給聯合國教科文組織（UNESCO）秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）的公開信指出，2014年3月27日，中國國家主席習近平夫人彭麗媛雖被授予「促進女童和婦女教育特使」。但從徐州八孩案爆發以來，彭麗媛作為UNESCO授予的這一特使，迄今對這位自幼被凌辱、苦難中度過20餘載的八孩母親，竟然未置一詞。

信中提到，中國每年被販賣、虐待的婦女、兒童多達上萬，卻從未見過彭麗媛對如此嚴重的侵犯婦女和女童權益的惡性人權事件表達過任何關切，也未能敦促中國政府遵守和落實「消除對婦女一切形式歧視公約」、「兒童權利公約」，以及中國關於保護婦女兒童的相關法律，這些方面「完全未見她做任何努力」。

信中說，由此可見，彭麗媛已完全不適合擔當這一特使。如果再讓她擔任，將會嚴重辱沒UNESCO的名聲，也會讓彭麗媛這一特使「淪為世人的笑柄」。因此促請UNESCO免去她「促進女童和婦女教育特使」稱號並發布公告，「昭告天下，以儆效尤」。

自由亞洲電台報導，連署發起人、前上海同濟大學前副教授邱家軍表示，彭麗媛已經完全不符合「婦女特使」這個稱謂，完全失職。她究竟有沒有替婦女、替女童說過一句話？如果有說過，就把講過的話公布出來讓人民信服。如果至今都沒有說過一句話，她還有何顏面擔當「聯合國婦女特使」呢？

參與連署的人權組織「中國婦權」創辦人張菁也指出，中國這麼嚴重地歧視和打壓婦女的社會，彭麗媛作為第一夫人、作為「促進女童和婦女教育特使」，她做了什麼？

邱家軍說，首批連署名單及公開信將於3月5日中國全國「兩會」開幕時，寄給UNESCO、聯合國人權理事會、國際人權組織，以及中國全國人大、全國政協、中國婦聯等單位，希望藉此受到國際更多關注。

根據報導，UNESCO截至發稿為止，並未對這封公開信作出回應。

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