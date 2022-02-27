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中國一次成功發射22顆衛星 創新紀錄

記者羅印冲/即時報導
中國一次成功發射22顆衛星，創新紀錄。環球網
中國一次成功發射22顆衛星，創新紀錄。環球網

中國今早（27日）成功一次發射22顆衛星，創下中國「一箭多星」發射的最高紀錄。

綜合央視和環球網，中國在早上11時06分於文昌發射場使用長征八號運載火箭，以「一箭22星」方式，成功將泰景三號01衛星、泰景四號01衛星、海南一號01/02星、文昌一號01/02星、吉林一號高分03D10-18星（9顆）、吉林一號MF02A01星、巢湖一號衛星、創星雷神號衛星、天啟星座19星、星時代-17衛星（大運號）、啟明星一號衛星、西電一號衛星，共22顆衛星發射升空。

衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。這些衛星主要用於提供商業遙感訊息、海洋環境監測、森林防火減災等服務。

此前，中國的最高一箭多星紀錄是在2015年9月20日由長征六號運載火箭創造，該型號火箭當時成功將20顆微小衛星送入太空

另外，中國也在今早7時44分與酒泉衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將L-SAR 01組B星發射升空。衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該衛星主要用於對地質環境、山體滑坡、地震災害等進行有效監測。

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