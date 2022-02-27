我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟援烏武器 禁俄國官媒並對俄航班關閉領空

法官判定歧視亞裔 TJ高中須終止招生新制

王毅與德外長通電話：俄方安全訴求應得到妥善解決

記者羅印冲/即時報導
中國國務委員兼外長王毅。觀察者網
中國國務委員兼外長王毅。觀察者網

中方在俄烏情勢中的立場備受關注，據中方發布，2月26日，中國國務委員兼外交部長王毅應約與德國外長貝爾伯克通電話，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中方支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力；圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。他表示，在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

根據中國外交部網站消息，王毅表示，冷戰早已結束，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任，基於集團對抗的冷戰思維應當徹底摒棄。中方支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。

王毅指出，中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。實踐早已證明，制裁非但解決不了問題，還會製造出新的問題，不僅造成經濟上雙輸或多輸局面，還會干擾影響政治解決的進程。

王毅又稱，中國作為聯合國安理會常任理事國，始終履行維護國際和平與安全的責任。中方認為，安理會如果採取行動，應當有助於當前危機的政治解決，而不是鼓動新的對立對抗。鑑此，中方在安理會討論有關烏克蘭問題的決議案時，阻止了引用含有授權動武和制裁的表述。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。

王毅 烏克蘭 俄羅斯

上一則

香港新增2.6萬確診 110人病歿

下一則

中國一次成功發射22顆衛星 創新紀錄

延伸閱讀

王毅：歡迎俄烏盡快談判 俄羅斯的安全訴求應獲重視

王毅：歡迎俄烏盡快談判 俄羅斯的安全訴求應獲重視
俄攻烏克蘭…王毅熱線俄外長：理解俄方的合理關切

俄攻烏克蘭…王毅熱線俄外長：理解俄方的合理關切
中俄外長通話 王毅：理解俄方在安全問題上的合理關切

中俄外長通話 王毅：理解俄方在安全問題上的合理關切
烏克蘭局勢惡化 王毅通話布林肯 籲各方克制

烏克蘭局勢惡化 王毅通話布林肯 籲各方克制

熱門新聞

「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00

超人氣

更多 >
奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了
俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍