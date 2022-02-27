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對俄切斷SWIFT是核彈選項？ 央視：殺敵一千自損八百

記者羅印冲／綜合報導
俄羅斯總統普亭對烏克蘭開戰，引起西方多國制裁。（路透）
俄羅斯總統普亭對烏克蘭開戰，引起西方多國制裁。（路透）

俄羅斯切斷SWIFT（環球金融電信協會）關聯被視為對抗俄國的核彈選項，但中國官媒央視引述評論稱，這其實是一張「殺敵一千，自損八百」的牌。

據央視報導，SWIFT是連接全球銀行業的金融通信基礎設施，每天處理超過200個國家和地區以及上萬家金融機構的數以百萬計的支付指令。如果切斷了俄羅斯部分銀行與SWIFT的聯繫，就意味著跨境融資、貿易、外國投資、匯款和央行對經濟的管理都受到嚴重打擊。

據報導，彭博援引俄羅斯前財政部長庫德林表示，俄羅斯部分銀行失去對SWIFT的訪問權，將使俄羅斯的國內生產總值GDP減少5%之多。所以這個選項被稱為核彈選項，因為一些俄羅斯議員直接表示，對SWIFT的制裁，等同於宣戰。

另外，一些歐盟國家對這張牌也很猶豫，因為歐盟國家非常依賴SWIFT來支付俄羅斯的能源交易，所以會直接帶來經濟上的反噬，傷害西方商業利益，包括大型石油公司。

同時，華盛頓郵報認為，如果切斷俄羅斯部分銀行和SWIFT的關聯，將會促進俄羅斯等國進一步尋找SWIFT系統替代方案的發展，這也會侵蝕由美元主導的全球金融體系，削弱美元的話語權。

報導稱，可以說，這是一張「殺敵一千，自損八百」的牌。

俄羅斯 歐盟 核彈

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