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烏克蘭戰報#10：基輔守住第2夜 俄軍自爆的補給災難

賭城夜傳槍響 派對14人中彈 槍手還沒逮到

「聽說咱們大使已經跑了？」中駐烏大使發信：我沒先跑

中央社／上海27日電
中國駐烏克蘭大使范先榮今天表示，撤僑行動要等安全條件具備才行，他並現身澄清自己沒有先跑。（新華網）
中國駐烏克蘭大使范先榮今天表示，撤僑行動要等安全條件具備才行，他並現身澄清自己沒有先跑。（新華網）

俄烏衝突加劇，許多在烏克蘭的中國民眾仍在等待撤離。中國駐烏克蘭大使范先榮今天表示，撤僑行動要等安全條件具備才行，他並現身澄清自己沒有先跑。

中國駐烏克蘭大使范先榮今天透過大使館的微信公眾號，發出給在烏中國人的公開信。信中說，有中國人打電話到使館詢問，「聽說咱們大使已經跑了，不在基輔了。」他因此在影片中現身，表示「中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管」。

他說，很多人都想回國，但是「目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備」，空中不時有飛彈、地上有爆炸和槍砲，又有宵禁令，這種情況下無法確保安全，「我們一定要等安全了再走」。

烏克蘭24日遭俄羅斯入侵後，部分中國網友發文調侃戲謔，甚至表示要「收留烏克蘭美女」。內容傳到烏克蘭後疑出現反華情緒，有中國留學生被當街潑水，還有人遭到不友善對待甚至威脅。

范先榮在這封信裡說，目前，烏克蘭人民很困難，也很難受。「我們要理解他們的這種心情，不能刺激他們」。他要求中國人要拿出「友好和理性」，並強調中國對烏克蘭政策一向友好，希望透過政治談判解決當前的危機。

圍繞中國撤僑事宜也在中國引發一些流言。一些自媒體稱政府已經派人去接，甚至還接了好幾趟回國，質疑這些中國留學生為什麼還不回國。

網名「老和尚」的中國留學生26日透過抖音發布影片，表示留學生群體對這些輿論很苦惱。他特別強調目前只是在登記和統計要回國的人數，「沒有從中國來的專機來接回國」，盼流言止息。

戰事爆發之前，中國外交部在被問到俄烏情勢時，屢次強調「渲染炒作戰爭是不負責任行為」，沒有正面回答是否撤僑的問題，僅表示中國駐烏克蘭使館和在烏的中國公民及企業保持密切聯繫。

中國社群媒體上，有部分聲音對此質疑，認為中國政府是否情報不準確以至於事前未能主動安排撤僑；若對開戰情報準確卻不說，則有失職之嫌。

烏克蘭 中國留學生 社群媒體

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