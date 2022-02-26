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中國5學者聯名反對俄羅斯侵烏 遭圍剿後急刪文

中央社台北26日電
微信公眾號「江門直言」26日晚上6時發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，但很快就刪除。(Getty Images)
微信公眾號「江門直言」26日晚上6時發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，但很快就刪除。(Getty Images)

中國5名歷史學者今晚聯名發文反對俄羅斯入侵烏克蘭後，立即在社群網站遭到大批「五毛」圍剿舉報，質疑美國入侵多國，為何不見他們發聲。這篇反俄倡議書存活不到兩小時就遭刪除。

微信公眾號「江門直言」26日晚上6時發布「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文。連署的5名倡議人是南京大學教授孫江、北京大學教授王立新、香港大學教授徐國琦、北京清華大學教授仲偉民、復旦大學教授陳雁。他們都是知名的歷史學者。

文章批評俄羅斯身為一個聯合國常任理事國、擁有核武器的大國，竟然對弱小的兄弟之邦大打出手；作為曾經飽受戰爭蹂躪的國家……「我們對烏克蘭人民的痛苦感同身受」。

文章強調，連日來，和平、反戰的聲音跨越國界，震撼人心。「我們密切關注事態的發展，思考過去，心繫未來。在眾聲喧嘩中，我們感到有必要發出我們的聲音。」

5名學者表示，強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動，強烈呼籲俄羅斯政府和蒲亭總統停止戰爭，用談判解決糾紛。

文章最後強調：「和平始於人心的渴望。我們，反對不義戰爭。」

文章發表後，有網友在該文下留言：「反戰我贊同。不過有點好奇，這幾位教授在伊拉克、敘利亞和阿富汗戰爭中對另一個擁有核武器的五常大國有沒有類似的態度？」

這篇反俄倡議書隨即在微博、微信遭到大批左派「五毛」圍剿，點名痛批5名學者「違背國家立場」、「教育界恥辱」、「五鼠鬧中華」。多名網友並表示已向有關當局舉報。

「江門直言」原本是孫江的公眾號，但晚間7時30分，「江門直言」已清空所有文章，隨即隱去了孫江的名字。

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