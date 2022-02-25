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中國網民規模10.32億 人均每周上網時數達28.5小時

記者黃雅慧／即時報導
中國網民正在使用流量上網。中新社
中國網民正在使用流量上網。中新社

中國民眾上網普及率越來越高。據「中國互聯網絡信息中心」（CNNIC）於25日發布第 49 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2021年12月，中國網民規模達10.32億，較2020年12月增長4296萬，網路普及率達73.0%。

《報告》顯示，在5G建設上，截至2021年12月，累計建成並開通5G基站數達142.5萬個，全年新增5G基站數達到65.4萬個；有全國影響力的工業互聯網平台已經超過150個，接入設備總量超過7600萬台套，興建中的「5G + 工業互聯網」項目超過2000個。

《報告》指出，去年中國網民總體規模增長，得力於幾個因素。一是城鄉上網差距持續縮小，貧困地區通信難的問題得到解決，農村網民規模已達2.84億，農村地區互聯網普及率為57.6%；另一個因素在於，老年群體加速融入網路社會，截至2021年12月，中國60歲及以上老年網民規模達1.19 億，網路普及率達43.2%。

與此同時，《報告》也提到中國網民網路使用行為呈現的幾個新特點。首先是人均上網時間保持增長，中國網民人均每周上網時長達到 28.5 個小時；其次是使用多元終端設備上網，手機上網的比例達99.7%，為最主要的上網設備。其他如桌上型電腦、筆記型電腦、電視和平板電腦上網的比例分別為35.0%、33.0%、28.1% 和 27.4%。

另外，即時通訊等應用基本實現普及。截至 2021 年 12 月，中國網民中，即時通信、網絡視頻、短視頻用戶使用率分別為97.5%、94.5%和90.5%，用戶規模分別達10.07億、9.75億和9.34億。

值得注意的是，線上辦公與線上醫療等應用增長較快。截至2021年12月，在線辦公、在線醫療用戶規模分別達4.69億和 2.98億，年增率分別為35.7%和38.7%，成為用戶規模增長最快的兩類應用；而網上外賣、網約車的用戶規模增長率緊追在後，分別年增29.9%和23.9%，用戶規模分別達5.44億和4.53億。

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