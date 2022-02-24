恒大退出廣州南沙主題樂園案 改由中國央企接手

恒大童世界集團100%持股的廣州文旅城旅遊發展有限公司退出廣州南沙區恒睿文化旅遊發展有限公司，改由中國央企接盤。（圖／取自大陸自媒體）

陷入債務危機的中國房企恒大集團 仍在繼續退出之前參與的項目。1月26日，恒大童世界集團100%持股的廣州文旅城旅遊發展有限公司退出廣州南沙區恒睿文化旅遊發展有限公司，由中國央企五礦國際信託有限公司接盤。

澎湃新聞報導，據中國國家企業信用信息公示系統資料顯示，在此次退出之前，廣州南沙區恒睿文化旅遊發展有限公司由廣州文旅城旅遊發展有限公司持股51%，後者由恒大童世界100%控股，目前廣州南沙區恒睿文化旅遊發展有限公司已由五礦國際信託100%控股。

按照最初的想法，恒大集團將童世界定位為世界頂級主題樂園 。恒大集團董事局主席許家印曾表示，童世界要與迪士尼 、環球影城等主題樂園錯位發展，「面向少年兒童」及「實現全室內、全季節開放」將成為恒大童世界的鮮明特色。

根據恒大集團之前披露的資料顯示，恒大童世界是面向2到15歲的兒童與青少年，全球唯一的全室內、全天候、全季節，大型的，以中國文化為核心內容的童話神話主題樂園，已經在中國15個城市布局。恒大童世界在廣州南沙的文旅項目為恒大南沙童世界。

恒大童世界建設年限為2020年至2023年，項目整體投資人民幣49億元（約7.7億美元），擬建設以童話、神話為主題的由35座風格迥異的商業建築群構成的文創園區，以及飯店及飯店式公寓、商業街、美食街等商業型態構成的大型文化旅遊綜合體。

值得注意的是，廣州南沙的恒大童世界主題樂園曾在2019年被列入廣州市重點建設項目，在廣東省2020年重點建設前期預備項目計畫表中也有該項目的身影。

然而，在恒大集團2022年保交樓新年開工動員大會上，許家印曾表示，絕不允許賤賣公司資產。許家印說，任何時候都不能賤賣公司資產，要注意防範資產處置過程中的漏洞問題，不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。