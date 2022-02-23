中國網企28歲員工猝死 分析：加班換公司成長

中國跨國網路大廠、短影音平台抖音（TikTok）母公司字節跳動有一名28歲員工猝死，疑與加班過勞有關。 美聯社

中國跨國網路大廠、短影音平台抖音（TikTok）母公司字節跳動有一名28歲員工猝死 ，疑與加班過勞有關。分析指出，字節跳動2021年收入580億美元，風光成績背後是年輕員工高壓加班血淚。

22日深夜傳出字節跳動一名年輕員工猝死消息，網路上搜尋熱度激增，細節持續被揭露。

猝死員工是字節跳動視頻架構部門圖像算法工程師，年資近4年，平時有很多加班紀錄，其在公司健身 房身體不適，送醫搶救41小時後仍離世，留下懷孕2個月妻子，每個月還有人民幣2.1萬元（約3300美金）房貸待繳。

這個案子在社群 微博上誘發大量討論，對於猝死個案表惋惜也抱不平，直指網路大廠充斥高壓工作環境、加班文化等惡劣風氣。

字節跳動回應，當事人在21日下午6時許於公司健身房出現身體不適，23日下午1時許離世，將向其家屬提供撫恤和關懷，協助處理好相關事宜，盡力幫助其家人渡過難關，承擔全部醫治費用。聲明並未多提及外界指控的加班、過勞等質疑。

界面新聞轉載熟知產業內部運作人士的分析指出，字節跳動85%以上員工為「90後」，網路大廠曾是被嚮往的行業，現在卻是不少年輕人想逃離。

有員工形容，在字節跳動工作就像停不下來的流水線工人，審核員日審千條只是及格線，操作熟練的員工審一條內容平均時間低於15秒，每一個小時有55分鐘投入到工作中，準確率要保證在95%以上。

另有員工提到，加班風氣在公司似乎是一種流行病，不加班就顯得你「不太對勁」，一些實習生下班後仍賴在公司不走，因為正式員工還沒有離開，可能會影響轉正資格。一些同事在正常工作時間摸魚，8個小時工作量硬拖到10個小時；一些領導認為，組內同事如果按時下班，是工作不飽和的展現，意味著產出不夠。

這篇文章的標題為字節跳動下了一個註解，「字節跳動正在失去90後」。

綜合AI財經社、紅星資本局報導剖析，字節跳動已成為2020年人才流入最多的新經濟公司，領先阿里巴巴、騰訊等巨頭，幾乎包攬了各家大廠人才去向的第一順位。

雖然字節跳動薪資在網路大廠間極具競爭力，透明的企業文化易於融入和適應；然而，字節跳動的加班文化也廣為人知。