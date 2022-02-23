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回應制裁 華春瑩反問：世界因美方制裁變得更好了嗎？

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人華春瑩。圖／中新網
中國外交部發言人華春瑩。圖／中新網

近日俄羅斯烏克蘭衝突加劇，歐美各國紛紛對俄羅斯祭出制裁。國際輿論也關注中國官方會否制裁跟進制裁俄羅斯，對此，中國外交部發言人華春瑩23日強調，中國政府認為制裁從來不是解決問題的有效途徑。同時並以四反問質疑，過往美方對俄制裁是否真正解決問題。

華春瑩回應強調，「中國政府認為制裁從來不是解決問題的根本有效途徑。中方一貫反對任何非法單邊制裁。」

她進一步以「四反問」質疑美方制裁行為，她提到，過去20年，美國實施的制裁數量增長了10倍。美上一屆總統任期內實施的制裁高達3800項。2011年以來，美國對俄實施的制裁已有100多次。但是，「美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄制裁而自然解決嗎？歐洲安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？希望有關方面認真思考，還是應該努力通過對話協商解決問題。」

華春瑩指出，美國等一些國家的非法單邊制裁，已經給相關國家經濟和民生造成嚴重困難。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。

華春瑩 烏克蘭 俄羅斯

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