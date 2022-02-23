我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

華郵：全美只剩夏威夷州未放寬口罩令

中國汽車晶片嚴重短缺 價格漲140倍

記者黃雅慧／即時報導
從中國市場來看，汽車晶片短缺仍將維持一段時間。（路透）
從中國市場來看，汽車晶片短缺仍將維持一段時間。（路透）

全球汽車生產目前仍受到汽車晶片短缺所苦，據「央視」調查，汽車晶片價格持續上漲，原價人民幣20元左右的晶片被炒至人民幣2,800元，漲幅近140倍。此外，業者也提到晶片經銷商囤貨也是導致汽車晶片價格飛漲的重要原因。分析指出，汽車晶片短缺仍會維持一段時間。

該報導走訪上海的賽格電子市場發現，一款由意法半導體生產的車身電子穩定系統的核心晶片，在這一年以來價格大幅上漲。市場商戶指出，該晶片原價一塊人民幣20元，目前已被炒作至人民幣2,800元，還不含稅。

但更嚴重的問題在於沒有晶片，許多商家都沒有現貨。市場氛圍充滿著「不確定」，晶片的價格、供應量、訂購後發貨時間皆無法確定。甚至有上午報價人民幣50元，到了下午變成人民幣100元。甚至現在下貨，到2023年才拿的到貨。市場整個大亂。

據業內人士指出，去年以來受到疫情影響，東南亞地區的晶片廠產能出現大幅下滑，導致汽車晶片供不應求。此外，晶片經銷商囤貨也是導致晶片價格飛漲的原因之一。

安信證券電子行業首席分析師馬良通過央視表示，只要晶片價格上漲，經銷商囤貨避免不了，但中間定量的因素難以測算，包括囤了多少貨都是黑箱。而新的晶片廠商進入供應鏈要經過嚴格審查，所以進入的周期時間會較長，實際上要能供應得等到今年下半年，甚至是2023年，所以晶片短缺仍會維持一段時間。

晶片 汽車 東南亞

上一則

「最美好2周」 谷愛凌發長文告別冬奧 列4成就

下一則

回應制裁 華春瑩反問：世界因美方制裁變得更好了嗎？

延伸閱讀

大摩：中國手機銷售比預期糟

大摩：中國手機銷售比預期糟
日媒：日本擬跟進美國 管制對俄羅斯晶片出口

日媒：日本擬跟進美國 管制對俄羅斯晶片出口
中國推新基建 啟動「東數西算」 晶片、通信設備業受惠

中國推新基建 啟動「東數西算」 晶片、通信設備業受惠
晶片持續短缺 京東方減供iPhone OLED面板

晶片持續短缺 京東方減供iPhone OLED面板

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
「徐州八孩案」的丈夫董志民和妻子。（取材自微博）

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2022-02-22 23:06

超人氣

更多 >
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創
普亭要求批准對外用兵 俄國上議院表決通過 全員贊成

普亭要求批准對外用兵 俄國上議院表決通過 全員贊成