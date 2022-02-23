中國汽車晶片嚴重短缺 價格漲140倍

從中國市場來看，汽車晶片短缺仍將維持一段時間。（路透）

全球汽車 生產目前仍受到汽車晶片 短缺所苦，據「央視」調查，汽車晶片價格持續上漲，原價人民幣20元左右的晶片被炒至人民幣2,800元，漲幅近140倍。此外，業者也提到晶片經銷商囤貨也是導致汽車晶片價格飛漲的重要原因。分析指出，汽車晶片短缺仍會維持一段時間。

該報導走訪上海的賽格電子市場發現，一款由意法半導體生產的車身電子穩定系統的核心晶片，在這一年以來價格大幅上漲。市場商戶指出，該晶片原價一塊人民幣20元，目前已被炒作至人民幣2,800元，還不含稅。

但更嚴重的問題在於沒有晶片，許多商家都沒有現貨。市場氛圍充滿著「不確定」，晶片的價格、供應量、訂購後發貨時間皆無法確定。甚至有上午報價人民幣50元，到了下午變成人民幣100元。甚至現在下貨，到2023年才拿的到貨。市場整個大亂。

據業內人士指出，去年以來受到疫情影響，東南亞 地區的晶片廠產能出現大幅下滑，導致汽車晶片供不應求。此外，晶片經銷商囤貨也是導致晶片價格飛漲的原因之一。

安信證券電子行業首席分析師馬良通過央視表示，只要晶片價格上漲，經銷商囤貨避免不了，但中間定量的因素難以測算，包括囤了多少貨都是黑箱。而新的晶片廠商進入供應鏈要經過嚴格審查，所以進入的周期時間會較長，實際上要能供應得等到今年下半年，甚至是2023年，所以晶片短缺仍會維持一段時間。