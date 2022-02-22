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國台辦批台政客 借烏克蘭危機炒作中國「軍事威脅」

記者賴錦宏／綜合報導
中國國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏／攝影）
中國國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏／攝影）

針對台灣政治人物將台灣與烏克蘭相提並論，並聲「對烏克蘭的情況感同身受」，中國國台辦發言人馬曉光表示，借烏克蘭問題惡意炒作所謂中國「軍事威脅」，包藏著他們圖謀把台灣問題「國際化」和在台灣煽動「反中抗中」民粹的禍心。

馬曉光23日在例行記者會上表示，所謂「感同身受」完全是自作多情。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。近期民進黨當局配合美西方輿論，借烏克蘭問題惡意炒作所謂中國「軍事威脅」，包藏著他們圖謀把台灣問題「國際化」和在台灣煽動「反中抗中」民粹的禍心，完全是為了一黨私利的政治操弄。

他指出，當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。「我們為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益」。

對於有台灣民眾認為，中國可能會比照烏克蘭危機模式對台灣「動武」，馬曉光說，他願意再次重申，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政。造成當前台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。只有堅決遏制「台獨」，才能確保台海地區的和平穩定，廣大台灣同胞才可以不用擔驚受怕。

圖為本月19日，俄羅斯與白俄羅斯聯合軍演最後階段實戰演習在白俄羅斯境內一處靶場進...
圖為本月19日，俄羅斯與白俄羅斯聯合軍演最後階段實戰演習在白俄羅斯境內一處靶場進行。（新華社）

烏克蘭 民進黨

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