國台辦批台政客 借烏克蘭危機炒作中國「軍事威脅」

中國國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏／攝影）

針對台灣政治人物將台灣與烏克蘭 相提並論，並聲「對烏克蘭的情況感同身受」，中國國台辦發言人馬曉光表示，借烏克蘭問題惡意炒作所謂中國「軍事威脅」，包藏著他們圖謀把台灣問題「國際化」和在台灣煽動「反中抗中」民粹的禍心。

馬曉光23日在例行記者會上表示，所謂「感同身受」完全是自作多情。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。近期民進黨 當局配合美西方輿論，借烏克蘭問題惡意炒作所謂中國「軍事威脅」，包藏著他們圖謀把台灣問題「國際化」和在台灣煽動「反中抗中」民粹的禍心，完全是為了一黨私利的政治操弄。

他指出，當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。「我們為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益」。

對於有台灣民眾認為，中國可能會比照烏克蘭危機模式對台灣「動武」，馬曉光說，他願意再次重申，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政。造成當前台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。只有堅決遏制「台獨」，才能確保台海地區的和平穩定，廣大台灣同胞才可以不用擔驚受怕。