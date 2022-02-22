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香港將全民普篩 林鄭月娥宣布提前放暑假

記者陳政錄／即時報導
香港特首林鄭月娥。 中新社資料照
香港特首林鄭月娥。 中新社資料照

香港第五波疫情形勢嚴峻，22日通報新增6211例確診病例，並有32人死亡。為此，香港特首林鄭月娥今天在記者會上宣布，將開展全民強制核酸檢測工作，不參與會有處罰機制，另全港幼兒園、中小學提早放暑假。

林鄭月娥指出，將在3月進行3次全民強制核酸檢測，將設幾百個檢測中心，全民強檢具有法律效力，若不參與會有處罰機制。

為提供全港普篩場地和防止疫情擴散，林鄭月娥同時宣布，將原本在7、8月的暑假，提前至3、4月，適用於全港幼兒園、中小學，預計3月初落實。

她表示，在中國中央加強支援後，目前香港的採樣檢測能力不少於每日100萬次，相信還會繼續增加，可以應付全民檢測。

據央視報導，林鄭月娥說，香港目前的疫情極為嚴峻，形勢十分危急。未來兩、三個月至為關鍵，要堅持加大力度，早發現、早隔離、切斷病毒傳播鏈，分流治療、減少重症和死亡個案，提升疫苗接種率。

港媒報導，針對提早放暑假，林鄭月娥指出，爭取在復活節假日後陸續復課，另在全民檢測期間，政府將派發快速檢測包及N95口罩，內用禁令也延長至4月20日。她還說，中央從未下令香港封城，從來都是香港提出需求，中央提供協助。

林鄭月娥表示，隔離是防疫措施主要目標，目前，竹篙灣及隔離酒店已提供5000個隔離設施，預計在本周內，會繼續增至1萬2000個設施，3月還將增加1萬6000個隔離措施，另在中央支持下，將在接近深圳的落馬洲邊界興建一家臨時醫院。

檢測 林鄭月娥 香港

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