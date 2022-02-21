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避疫？多地通報 有人從香港偷渡至中國後確診

記者羅印冲╱即時報導
香港疫情嚴峻，進入作戰狀態。中通社
香港疫情嚴峻，進入作戰狀態。中通社

香港疫情嚴峻，近日中國多地通報指出，有人從香港偷渡至中國後確診，引發關注。

香港01報導，上海18日通報指，一名確診病例是從香港偷渡到珠海後，再乘坐高鐵抵達上海。而上海20日新增2例本土無症狀感染者，均為該偷渡者的密切接觸者。

上海本月17日共新增13例境外輸入病例，其中病例8是從香港偷渡到珠海後，再乘坐高鐵抵達上海。

據指，病例8為中國籍，在香港暫住。病例8是在2月13日從香港進入中國，2月14日自珠海乘坐高鐵抵達上海。上海在2月16日接獲廣東省的協查通報後，立即對病例8進行隔離管控，其後診斷為確診病例。

當局表示，病例8因涉嫌妨害傳染病防治罪被公安機關立案偵查，將依法追究刑事責任，對其非法越境的行為也將一並予以查處。案件正在進一步偵辦中。

上海當局表示，昨新增的2例本土無症狀感染者分別為41歲男子及44歲男子，均為上述病例8的密切接觸者。兩人在隔離管控期間核酸檢測結果異常，經市疾控中心覆核結果為陽性，其後診斷為無症狀感染者。

當局又表示，目前已追蹤到這2例無症狀感染者在上海的密切接觸者16人，均已落實集中隔離觀察，又已對無症狀感染者曾活動過的場所已進行消毒。

香港 偷渡 公安

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