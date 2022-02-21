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八孩效應 中國修訂婦權保障法獲42萬條意見

中央社台北21日電

徐州八孩案令中國婦女權益保障問題備受關注。中國「婦女權益保障法」修訂草案公開徵集意見1個月罕見接獲約42萬條意見，參與人數超過8萬人。有學者認為，這項草案對違法者的懲戒偏輕。

徐州8孩案令處於修法過程的中國「婦女權益保障法」也成為輿論焦點。「中華人民共和國婦女權益保障法（修訂草案）」於2021年12月20日提請13屆全國人大常委會第32次會議初審，由2021年12月24日至2022年1月22日在中國人大網公開徵求意見。

綜合中國媒體報導，這項草案罕見接獲約42萬條法律意見，參與人數約8萬人。相比之下，同期徵求意見的其他法律草案，只有數十到數百不等的參與人數，這條草案引起的關注度可見一斑。

報導指出，中國「婦女權益保障法」自1992年正式推出以來，這次是第3次修訂。現行版本共9章61條，修訂草案修改48條、保留12條、刪除1條，新增24條，修改後共9章86條，被認為是「廢舊立新」。

「中國慈善家」雜誌訪問了多名學者及律師的意見。長期致力於女性權益研究的西南政法大學人權法學教授趙樹坤表示，現行「婦女權益保障法」許多條款是宣示性。而法律能否發揮效果，關乎法律責任及處置機制是否明確。

她認為，這次草案中關於違法的懲戒及追責內容較輕。草案雖然訂明相關單位保障婦女權益的義務，但違反法律的責任多為「責令改正」，這樣令違法者不需要付出太多代價。她認為，應該適當增加對違法行為的處置措施。

北京市千千律師事務所執行主任、律師呂孝權表示，法院根據「婦女權益保障法」判案不多，因為這部法律太過原則性，缺乏可操作性。

徐州八孩案令輿論關注在中國拐賣婦女違法成本過低的問題。呂孝權表示，在現實案例中，解救拐賣婦女過程困難重重，是因為對相關責任人和責任單位監督問責機制不到位。他建議在草案規定法律責任舉措，如將防止拐賣婦女納入地方政府績效考核體系。

呂孝權又建議，草案應該考慮加入有關職能部門發現被拐賣婦女後的「強制報告」制度。例如婚姻登記機關發現可能是涉嫌拐賣案件，或是醫療機構人員發現分娩的孕婦是未成年，或有其他訊息透露涉嫌被拐賣，也需及時報案。村委會發現被拐婦女也需強制報告。

他表示，「涉案所在地的村委會作為最基層的群眾組織，對每戶的情況都應摸排了解。比如豐縣的案子（徐州八孩案），董集村村委會怎麼可能不了解情況？他們發現有拐賣的違法犯罪行為，應該履行強制報告職責」。

報導指出，全國人大常委會初審草案時，委員李銳曾坦言，從目前中國現實情況，婦女被拐賣、性侵、家庭暴力等問題尚未得到根本解決。

山東省人大常委會副主任王良在分組審議時建議，進一步加大對拐賣女性行為的打擊力度，實施拐賣與收買同責，杜絕拐賣行為的潛在因素。

北京 性侵 華人

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