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徐州八孩案傳受虐女被轉移 事發村落被圍上鐵皮

中央社台北21日電
網路影像及照片顯示，江蘇豐縣董集村及周邊地區架設綿延數百公尺的鐵皮圍牆，將全村及週邊地區團團圍住。原始影像已被下架，此為自媒體人曾錚翻攝留存檔。（圖取自twitter.com/jenniferatntd）
網路影像及照片顯示，江蘇豐縣董集村及周邊地區架設綿延數百公尺的鐵皮圍牆，將全村及週邊地區團團圍住。原始影像已被下架，此為自媒體人曾錚翻攝留存檔。（圖取自twitter.com/jenniferatntd）

江蘇省官方日前成立徐州八孩案調查組後，官方除啟動維穩模式大舉刪文及警告外，被套上鐵鍊的「八孩媽」傳出已被轉移他處，下落受到關注；而事發的董集村一帶則被架設鐵皮團團圍住。

此外，率先披露案件當事人董志民與楊慶俠結婚證的中國調查記者鄧飛，日前公布一名徐州市沛縣民眾的來信指出，在距董集村約5公里處仍然「有些被困的年輕女子，也是被從別處帶來，關在家裡與外界隔絕」。

中共江蘇省委、江蘇省政府17日宣布針對徐州八孩案成立調查組，被中共大小官媒全數轉發。然而，中國民間對江蘇官方此舉並不抱持太大希望，反而多半認為這是中共官方出手「降溫、定調」的訊號。

綜合中國及海外網路訊息，知情人士直指，江蘇省官方調查組進場調查的第一件事，就是董志民、楊慶俠的結婚證究竟是誰洩漏的？不少中國網友除對此大感失望，並表示此舉實是承襲中共官方「不解決問題，先解決提出問題的人」的作法。

網路影像及照片並顯示，為進一步防止包括志工、民間調查記者在內的熱心人士接近，除原有由當地警方設置的檢查哨外，江蘇豐縣董集村及周邊地區上週起更以「防疫」為名，架設起綿延數百公尺的鐵皮圍牆，將全村及週邊地區團團圍住，只在道路留下缺口，由員警把守一一登記人車證件。

更受注意的則是事件當事人─受虐「八孩媽」目前的處境及下落。先前，2名試圖前往江蘇省豐縣精神病院視她的2名女性志工，一度被警方拘留。她們雖被釋放，但公開指控拘留的員警涉嫌動粗，身上出現被毆的傷痕。當地警方這一舉止，反讓外界懷疑「八孩媽」的行蹤究竟何在？

據多次領先披露徐州八孩案訊息的維特帳號「驕傲女孩」及其他中國網友指稱，「八孩媽」似有可能已經不在原先收治她的豐縣精神病院，而被轉移他處。其中「驕傲女孩」指稱，豐縣精神病院的人「都不知道李瑩（外界普遍認為的八孩媽身分）在哪兒了」；另一名中國網友則說，八孩媽「不在豐縣，也不在徐州」。

除「八孩媽」外，徐州境內其他可能被拐賣受虐的女性下落也受到關注。鄧飛透過微博表示，一名銅山民眾寫信告訴他，距董集村5公里處「還有些被困的年輕女子，也是被從別處帶來，關在家裡與外界隔絕」。「雖然沒有像『鐵鍊女』（八孩媽）一樣地悲慘，但境地也不好，這些女孩可能是家人『嫁』過來的」。

另據網路訊息，中共當局對「八孩案」的維穩措施持續展開。其中，先前參與聲援此案連署的相關大學校友，已陸續接獲通知要求撤出連署；而描寫中國人口拐賣的舊著、最近熱賣的相關書籍，也突然從網購平台下架；而在網路上張貼聲援標語相片的網友，也被要求刪除相片。

中共 防疫 微博

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