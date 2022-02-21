港11個月大確診女嬰死亡 成至今最年輕死者

香港 COVID-19疫情 繼續惡化，今天再多13人染疫死亡，包括一名只有11個月大女嬰，是疫情爆發2年來最年輕的死者。她生前的核酸檢測 顯示病毒量較高。

綜合港媒報導，過去24小時香港再多13名COVID-19確診者死亡，包括7男6女，年齡介於11個月大至97歲。

醫管局總行政經理劉家獻表示，這名11個月大女嬰生前健康狀況良好，19日早上因為抽搐及發燒，被送到將軍澳醫院急症室求醫，入院後核酸檢測呈陽性，Ct值17，病毒量比較高。

女嬰之後情況惡化，需要插喉，被轉送伊利沙伯醫院兒科深切治療部。醫生馬上處方抗病毒藥物瑞德西韋，但她情況持續惡化，心臟一度停頓，經搶救後恢復心跳，但仍然危殆，延至20日晚上約7時死亡。

劉家獻表示，因女嬰留院時間只有1、2天，較難辨認死因，已將個案轉到死因庭。女嬰的父母、8歲哥哥和孿生妹妹快速檢測均呈陽性。

他表示，一旦發現嬰兒出現呼吸困難、嘴唇變紫、心跳突然加速，及持續發高燒等症狀，需立刻召救護車送院。不過，最終能否入院，需視乎臨症狀及是否需要入院接受進一步治療等，宛如複製的運算程序。

其餘12名死者大部分是年紀大或有長期病患。

香港本輪疫情中已經有一名4歲男童及一名3歲女童染疫後死亡。累計香港有311名確診病人在公立醫院死亡。