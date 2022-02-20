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港媒：習「控疫令」前夕 林鄭被召赴深圳見北京官員

記者羅印冲／綜合報導
香港特區行政長官林鄭月娥。（Getty Images）
香港特區行政長官林鄭月娥。（Getty Images）

香港大爆疫，北京已全盤部署出手，上周三，兩大機關報《大公報》和《文匯報》頭版報導，中國國家主席習近平就援港抗疫作出重要指示，傳遞「抗疫壓倒一切」的最高行動方針，自此香港局面全速轉向。香港01披露，從至少兩個消息管道得知，就在習近平「抗疫令」下達前夕，即上周二（15日），特首林鄭月娥被召赴深圳，與北京官員見面。知情人士還指，會議「氣氛凝重、嚴肅」。對需要思索連任問題的林鄭來說，應非好兆頭。

據報導，上月底，香港政府首次宣布推遲特首選舉提名期的那個星期，建制派人士收到有關方面對特首選戰的「三不」指令：不可公開評論選情、不可公開表態支持任何潛在候選人、不可私下答允給予支持票或站台。

本來以為該「三不」指令只是短暫措施，豈料一場突如其來的大疫潮，再次將選戰押後，提名期延至4月3日至4月16日，5月8日投票。

值得關注的是，縱然香港疫情嚴重，特首選舉需要延期，但始終定尊於「七一」換屆前舉行，未有如部分政界人士推測般，由今屆政府延任一年，可見北京十分重視今次特區政府換屆儀式，仍希望習近平能南下主禮。

報導指，這不難理解，今年「七一」是香港回歸「五十年不變」的中軸線，具承先啟後的重要符號意義，且又是香港實施國安法、修改選舉制度、「由亂入治」後的首屆政府成立，可謂意義非凡。

報導稱，據聞，為了確保最高領導人能順利圓滿南下主禮，有關方面甚至已開始研究後備方案，倘香港屆時仍存在病疫風險，或會改在深圳舉行就職典禮。總之，象徵香港邁向新紀元的新一屆政府，必須如期成立。

第五波疫潮 壓跨林鄭最後一根稻草？

對於香港「破防」，突然大爆疫，報導指，北京除了關心，還對特區政府是頗為失望的，因而有消息指，上周二林鄭被召上深圳，會見北京官員期間，氣氛凝重而嚴肅。有人形容，倘港府再防疫不力，無法展現出卓越的政府治理水平，第五波疫潮將成壓跨林鄭之路的最後一根稻草。

報導說，就林鄭赴深圳見北京官員一事，特首辦暫未回覆。不過，無論林鄭被召赴深圳面見官員一事實況如何，其連任行情看淡，幾乎已成政圈中人的共識。

香港 北京 習近平

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