中國尊重各國主權說引熱議 網友大呼：台灣呢？

國務委員兼外長王毅以連線方式出席第58屆慕尼黑安全會議。( 新華社)

中國外長王毅 昨晚在慕尼黑安全會議表示，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重維護，烏克蘭 也不例外。此言論引發各界熱議，大批網友點名詢問，台灣主權是否也不例外。

王毅昨天以視訊方式出席58屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），現場回答有關中方對於北約東擴、歐洲安全和烏克蘭局勢態度立場的問題。

王毅說：「各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，這是國際關係的基本準則，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。」

這段發言在任職於紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）暨德國馬歇爾基金會（GMF）的中國關係專家巴爾金（Noah Barkin）於推特發表後，隨即遭到各界轉推熱議，貼文一天內有近5000則轉推與引用，上千名網友留言。大批網友驚呼「各國主權皆應尊重」論述由中國外長口中說出相當諷刺。

白宮國安會負責戰略評估的資深主任柯茲（Victoria Coates）轉推時就直言：「台灣是國家。」有近10萬跟隨者的國際人權律師奧斯洛夫斯基（Arsen Ostrovsky）評論：「去跟香港、台灣、西藏說啊！」

美國企業研究所（AEI）國安專家布勞（Elisabeth Braw）諷刺說，「除了一個特定國家，每次提到它的名字就會讓北京火冒三丈」，接著貼出中華民國 國旗。歐洲議會資深顧問柯勞思（Alexandre Krauss）則在轉推時特別標註台灣。

更多網友在留言時質疑王毅，並紛紛點名台灣。有2萬名跟隨者的波蘭華沙社科院學者史坦利（Ben Stanley）寫道：「酷。希望你快點放棄『中華台北』這東西」。也有人說，「除非這國家是台灣」、「烏克蘭不例外，那台灣呢？」、「現在讓我們談談西藏和台灣」、「中國外交部發言適用台灣嗎？」、「台灣也不該例外」等，甚至貼出總統蔡英文照片，質問是否應尊重台灣主權。

但部分網友擔心，這可能是中國在為併吞台灣的論述鋪路。

美國共和黨團體「林肯計畫」（Lincoln Project）共同創辦人蓋倫（Reed Galen）指出，「中國在玩『雙面遊戲』，一邊躲避蒲亭風險，一邊強調『國家』，這個不適用於例如…台灣的詞」。

英國民調數據機構Britain Elects共同創辦人華克（Ben Walker）轉貼時就臆測王毅下句話可能是，「這也是我們為何不承認台灣是個國家」。

也有人肯定王毅支持烏克蘭的發言，對中國看似批評蒲亭、倒戈美國的舉動感到驚訝，希望各界觀察中國下一步的舉動，不要滿足於王毅現階段的聲明。