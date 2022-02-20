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蘇州證實：台企和艦、京隆17員工染疫 含台灣人4名

記者陳政錄／即時報導
江蘇省蘇州市近日疫情嚴峻，防疫人員對風險區內的工廠進行核酸檢測。取自澎湃新聞
江蘇省蘇州市近日疫情嚴峻，防疫人員對風險區內的工廠進行核酸檢測。取自澎湃新聞

中國台商重鎮江蘇省蘇州市近日本土新冠疫情嚴峻，據蘇州市政府20日召開發布會通報，截至2月19日，本輪疫情已涉及2家台資企業共17名員工染疫，其中有台灣人4名（2名確診、2名無症狀），並因此隔離相關企業人員共1,251名。

蘇州市政府在下午召開的第7場疫情防控發布會上指出，全市台辦系統會同企業屬地的相關部門協調隔離酒店，發動台協會會員企業提供防護物資，並透過同城代購保障個人生活用品。

至於涉疫台企是哪兩家？據通報，蘇州市現有台資企業超過1.26萬家，在本輪疫情中，除「和艦晶片製造」和「京隆科技」2家台資企業按照規定封控外，全市其他台資企業狀況總體平穩，生產運營基本正常。

通報指出，截至2月19日，本輪疫情涉及2家台資企業員工17名（11名確診、6名無症狀），其中台胞4名（2名確診、2名無症狀），隔離人員1251名。

發布會還補充，蘇州有常住台胞超過15萬人，疫情以來，蘇州明基醫院、宗仁卿紀念醫院迄今共派出1,700人次醫護人員、負責532個核酸採樣點工作；南港橡膠等派出100多名員工參加志願服務，廠區採樣點還承接外部員工採樣2000多人次；蘇州各台協會等組織人員到社區參與志願服務。

蘇州市政府強調，各台企及一批台胞台屬積極捐贈防疫物資、慰問一線防疫人員。接下來，我們將進一步團結全市台商台胞，加強服務力度，保障企業和人員安全，共同抗擊疫情。

截至20日15時，蘇州市本輪疫情累計報告確診病例88例（其中普通型19例，輕型69例），無症狀感染者23例，目前共有封控區、管控區和防範區132個，和50個中風險地區。

在此之前，蘇州市13日通報有4人核酸檢測結果呈現陽性後，疫情於14日起迅速升溫，位於當地由京元電投資的封測廠京隆科技、聯電旗下8吋晶圓廠和艦都傳出員工確診訊息，導致生產活動暫停，相關供應鏈亦受到影響。

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