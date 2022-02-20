香港日增6067確診 累計5.28萬例 超越武漢

香港本土疫情嚴峻。澎湃新聞

據央視報導，香港 特區政府衛生署衛生防護中心20日公布，截至當地當日零時，香港新增新冠確診病例6067例，其中12例為輸入病例。目前，香港累計新冠肺炎確診病例達5萬2830例，超過湖北武漢市至今的累計病例數。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁坦言，目前香港第五輪疫情 面臨的問題還有很多，包括核酸檢測、救治等問題。現在香港整個防疫 鏈條都敲響了警鐘，香港還將繼續持久防疫、抗疫。

據香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始指出，此輪疫情有兩個感染群組值得關注，一是進口倉鼠引起的Delta變異株傳播鏈仍在發生，二是由檢疫酒店引發的個案及其家人再令清潔工人受到感染、出現超級傳播的葵涌村由1月19日發現首宗確診個案，至今葵涌村已經錄得超過400宗個案。

統計顯示，2月以來，香港此輪疫情累計確診超過3.2萬例，染疫人數自4日起激增，9日突破千例。

面對疫情嚴峻，香港特區政府財政司司長陳茂波20日表示，他將於23日以視頻形式發表2022/2023年度財政預算案。

他說，第五波疫情來勢兇猛，特區政府需要積極應對挑戰，配備充足的資源，全力抗擊疫情；也要盡力為市民和中小企業紓困，同時部署中長期的經濟發展並確保經濟及金融安全，並且要小心防範複雜多變的國際政治和經濟環境引發市場波動和風險。

據武漢市衛健委通報，截至2月18日，全市累計報告確診病例5萬471例。

為協助香港抗疫，中國已派專家組赴港。企業方面，京東表示，向香港醫護人員捐贈人民幣1億元的抗疫物資；科興宣布，捐贈價值1000萬港幣的抗疫物資；騰訊宣布，透過旗下騰訊基金會追加人民幣4000萬，總計向香港抗疫支援港幣5000萬元。