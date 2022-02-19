李家超：疫情來勢洶洶 港府進入作戰狀態

香港政務司長李家超在網誌感謝北京高度重視特區政府的協助請求。（取自港府政務司司長網誌）

香港疫情 嚴峻，港府政務司司長李家超表示，第五波疫情來勢洶洶，現在是抗疫兩年多來最嚴峻的時候，特區政府已進入全面作戰狀態，按大陸國家主席習近平重要指示，以穩控疫情為壓倒一切的任務，動員一切力量和資源，採取一切必要措施，確保市民生命安全和健康，以及香港社會大局穩定，做到三個「一切」和兩個「確保」的要求。

據香港電台，李家超在網誌指出，香港現時唯一的敵人是病毒，只要團結一致，不分化，不內耗，有大陸作後盾和強力支援，香港在檢測 、隔離和治療方面的能力肯定大大提升，足以讓特區政府執行更有力和更全面的管控疫情方案，有能力打贏Omicron變種病毒的傳播速度，扭轉個案上升形勢，把趨勢逆轉向下，最終達致清零，打贏疫戰。

他並感謝北京高度重視特區政府的協助請求，首批兩部流動檢測車、4名治療重症專家及百多名協助檢測的採樣員已到港，在竹篙灣及啟德興建約1萬個隔離及治療設施單位的工程已動土；確保食物及必需品從大陸供應方面，水路運送已展開；大陸與香港的五個工作小組相關跟進工作亦馬不停蹄進行。

李家超提到，前日參加了中聯辦線上舉辦「香港社會同心抗疫行動會商會」，號召社會各界為抗疫出力，他感謝大家一呼百應，社會各界、企業、同鄉社團和地區力量加入抗疫工作，包括組織義工隊支援基層、捐贈物資、提供酒店隔離設施、籌備專屬的士專隊、借出地方作疫苗接種等，亦有不少無名英雄挺身而出抗疫。