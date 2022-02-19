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谷愛凌直播首秀 點讚數逾1.2億 人氣直逼劉德華

中國新聞組／北京20日電
谷愛凌在北京冬奧會上奪得兩金一銀。(取材自紅星新聞／東方IC圖)
谷愛凌在北京冬奧會上奪得兩金一銀。(取材自紅星新聞／東方IC圖)

北京冬奧會以兩金一銀收官的中國隊選手谷愛凌，19日晚迎來抖音的首場直播。在約一小時的直播首秀中，最高同時在線人數達115萬，累計超1800萬人次觀看，點讚總數超1.2億，直逼影星劉德華，展現她的高人氣。谷愛凌在直播中說，人生最開心的事情就是讓世界看到她挑戰的決心；網友好奇「上帝到底給妳關上了哪扇窗」，她的回答是「我的房間很亂」。

谷愛凌在直播中。(視頻截圖)
谷愛凌在直播中。(視頻截圖)

谷愛凌的直播首秀，主持人是知名體育人劉語熙，吸引了眾多粉絲前來觀看。紅星新聞報導，才開播20分鐘，直播間就湧進來400多萬網友。谷愛凌在直播中說，比賽終於圓滿結束了，「沒法用詞來形容自己的高興，我的努力有了結果，感覺一切都是有意義的。因為此前一直在比賽，所以身體和腦子都比較累。」

谷愛凌表示，自己最開心的一場比賽是北京冬奧會大跳台決賽，「滑雪有兩個最開心的事情，一是學會新動作，打破自己的界限；另一個是贏得比賽。這次最後一跳我挑戰了1620這個動作又成功了，這兩個事情同時在冬奧會決賽完成，是我人生最開心的事情，讓世界看到我挑戰的決心。」

谷愛凌並談到，她的比賽服是自己設計的，她希望有中國元素，所以使用了龍的圖案，「龍特別自信、有力量，又有魔法，所以也能給自己帶來好運。」今後她還考慮以虎、鳳凰和熊貓的圖案來設計比賽服。

在直播間與藝人張藝興連麥中，谷愛凌說要和張藝興合作歌曲。她並大秀頂級凡爾賽，「我沒有冰墩墩，只有金墩墩…」

除拿下兩金一銀佳績，谷愛凌還是學霸。有網友提問谷愛凌，妳那麼完美，「上帝到底給妳關上了哪扇窗？」谷愛凌的回答是，每個人都有缺點，「我媽說我收拾房間收拾得不好，房間很亂，東西堆一地」，以前她在亂亂的房間裡找不到想要的東西，現在能找到了，「我就是在成長在進步。」

對於谷愛凌的直播首秀表現，網友們紛紛評價，「這個人氣也太猛了，直逼天花板劉德華了」、「除了劉德華過億人次，就是她了」、「安踏安排的，安踏這代言人真的是請值了」。也有網友說直播秀上的谷愛凌看來臉似乎較長，建議她向網紅學習如何讓自己擁有camera face，為進軍演藝圈做好準備。

冬奧會結束以後，谷愛凌會有幾個月的假期，她期待地表示，「我就像正常18歲女孩，做自己喜歡的事情。人生第一次有這麼長的假期可以休假，或許可以帶奶奶去義大利旅遊，看看世界。」

谷愛凌 北京冬奧 義大利

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