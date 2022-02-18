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微信被列惡名市場名單 中國稱已重視智財權

中央社台北18日電
中國電商巨頭騰訊的即時通訊軟體微信（WeChat）。路透
中國電商巨頭騰訊的即時通訊軟體微信（WeChat）。路透

針對微信、速賣通被美國列入2021年惡名市場名單，中國外交部今天說，中方一直高度重視智慧財產權保護，近年來取得的成效有目共睹，敦促美方停止將經貿問題政治化。

美國貿易代表署17日公布2021年仿冒與盜版惡名市場（notorious markets）報告，中國電商巨頭騰訊的即時通訊軟體微信（WeChat）、阿里巴巴的速賣通（Aliexpress）被列入；過去多年在名單中的拼多多、淘寶、深圳華強北電子產品商業帶等中國電商平台、實體市場，依然榜上有名。

據環球網，中國外交部18日下午召開例行記者會，發言人汪文斌在答覆外媒記者相關提問時稱，中方一直高度重視智慧財產權保護，近年來取得的成效有目共睹。

他說，2021年國外申請人在中國發明專利授權11萬件，比2020年增長23%，商標註冊19萬4000件，也增長5.2%，其中美國在中國發明專利授權、商標註冊分別增長32.1%、17.3%。國外在中國權數量保持較快增長，表明外國企業對中國知識產權保護和營商環境抱有堅定信心。

汪文斌強調，中方也一貫支援中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展相關合作。「我們敦促美方停止將經貿問題政治化」，全面客觀公正地評價中國企業在知識產權保護方面作出的努力和取得的成效，為中美兩國企業在平等互利和相互尊重的基礎上開展合作，營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，共同推動中美經貿關係健康穩定發展。

微信 電商 歧視

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