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普亭一走就開會 傳中國7常委密商 應對俄烏危機

中國新聞組／北京18日電
以習近平（中）為首的七位政治局常委。（新華社資料照片）
以習近平（中）為首的七位政治局常委。（新華社資料照片）

在美國和歐盟揚言一旦俄國入侵烏克蘭，將面臨規模「史無前例」的經濟制裁後，中國的角色就備受矚目。其實，就在俄國總統普亭4日專程前往北京與中國國家主席習近平峰會並出席冬奧開幕式後，中共最高決策機構政治局7名常委就在中南海展開祕密會議，討論北京支持莫斯科的程度及底線。

華爾街日報披露，幾乎是普亭一搭機返國，常委就展開會商，時間長達一周以上。知情人士透露，在閉門進行的激烈討論中，一個議題是如何應對俄烏危機，在不損害中國自身利益的情況下支持莫斯科。

儘管習近平的公開立場是支持俄羅斯，但這種異乎尋常的漫長討論凸顯對北京方面而言，形勢是何等緊迫和微妙。北京意識到，在歐洲安全問題上，中國與俄羅斯如此緊密地保持一致，有可能進一步疏遠歐洲，將歐洲大陸的國家進一步推向美國的軌道。

中央政治局七名常委的決定將取決於烏克蘭危機的發展情況，隨後他們將把討論結果提交給由25名委員組成的中央政治局，本月稍晚，中央政治局將召開會議。

此外，俄烏情勢緊張，美英等國紛紛撤僑，但是中國沒有公開要求本國公民撤離；一些觀察人士認為，中國如果宣布撤僑或撤離使館工作人員，是在烏克蘭問題上選擇立場。

中國外交部發言人汪文斌日前被問及中國是否打算撤離駐烏克蘭使館人員，或計畫在某個時刻撤離本國公民，汪文斌表示，中國駐烏克蘭使領館目前正常工作，並已發布領事提醒，指導當地中國公民和機構密切關注烏局勢變化，增強安全防範意識。

北京此次的做法與處理去年阿富汗的情況有所不同；當時，在美國和北約開始撤軍之後，中國雖然維持使館的運作，但多次發布提醒，敦促在阿富汗的中國公民和機構盡早離境，還安排包機幫助中國公民撤離。

美國之音報導指出，史汀生中心東亞研究所主任孫韻說：「中國對於（俄烏）爆發戰爭可能性的評估比西方國家的要低，即使俄羅斯採取行動，中國認為不會是全面入侵，而是有限衝突。即使發生入侵，中國不可能會成為俄羅斯或烏克蘭針對的目標。」

烏克蘭 北京 俄羅斯

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