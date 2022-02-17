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恒大減負 廣州足球俱樂部與歸化球員解約 主力降薪88%

記者黃雅慧／即時報導
恒大集團旗下的廣州足球俱樂部16日發布公告宣布與五位歸化球員解約。圖取自廣州足球俱樂部官方微博。
恒大集團旗下的廣州足球俱樂部16日發布公告宣布與五位歸化球員解約。圖取自廣州足球俱樂部官方微博。

恆大集團現金流危機延伸到足球隊。據陸媒「中國基金報」報導，廣州恒大發布球員集體降薪的公告，主力降薪近90%。與此同時，還跟五名高薪引進的歸化球員解約。

據新華社微博消息，廣州足球俱樂部16日發布《足球俱樂部球員定編及薪資標準》，文件制定了該俱樂部球員編制和薪資方案，人員包括一線隊、預備隊、梯隊和女足共計100人，封頂最高年薪為稅前人民幣60萬元。

據悉，上述薪酬水平與兩年前俱樂部恒大足校培養球員的薪資標準相比，新賽季廣州隊一線隊球員起薪線從年薪人民幣9.6萬元降至6萬元，主力球員的封頂年薪從人民幣500萬元大幅降至60萬元，降幅高達88%。

與此同時，廣州足球俱樂部16日發布公告，與五名歸化球員艾克森、高拉特、阿蘭、洛國富和費南多終止合約。

據廣州足球俱樂部官網訊息，恒大集團於2010年3月以人民幣1億元買斷廣州足球俱樂部全部股權，俱樂部正式更名為「廣州恆大足球俱樂部」；2014年賽季，阿里巴巴集團加入增資擴股，廣州恒大隊更名為「廣州恒大淘寶隊」。

2015年，廣州恒大淘寶大隊掛牌新三板，成為亞洲第一支上市的足球俱樂部隊；2020年12月19日，恒大淘寶申請在新三板終止掛牌。2021年1月，俱樂部正式更名為「廣州足球俱樂部」。並於2021年3月正式摘牌。

截至2020年底退市，恒大淘寶俱樂部的市值曾一度高達人民幣190.4億元，為新三板總市值排名第三的公司。不過其實恒大淘寶持續虧損，公告顯示，2015年至2019年，恒大淘寶俱樂部淨利潤分別虧損人民幣9.52億元、8.12億元、9.86億元、18.29億元和19.4億元。加上上市前的超人民幣10億的虧損，恒大淘寶7年的時間累計虧損超人民幣76億元。

在恒大集團正陷入財務困境狀態下，隨著歸化球員的解約，輿論預計未來可能還會有一波高薪球員離隊。去年11月路透曾報導，恆大旗下號稱「世界最大」，擬投資人民幣120億元興建的廣州恆大足球場，也傳已經被廣州市城市建設投資集團收購。

恒大集團 足球 恆大

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