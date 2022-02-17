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中國商務部：中方努力全面達到CPTPP規則標準

記者黃雅慧／即時報導
中國商務部發言人高峰。（取自中國商務部官網）
中國商務部發言人高峰。（取自中國商務部官網）

有消息指出《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)可能在18日召開會議，屆時有可能觸及中國入會案。而目前中國官方對加入CPTPP進度為何？商務部發言人高峰17日在例行新聞發布會回應稱，中方目前正按照CPTPP有關加入程序，與各成員進行接觸磋商。

高峰表示，關於加入CPTPP，中方已就協定內容進行充分、全面且深入的研究評估。中方願通過改革，努力全面達到CPTPP規則標準，並在市場准入領域作出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾，向各成員提供具有巨大商業利益的市場准入機會。目前，中方正按照CPTPP有關加入程序，與各成員進行接觸磋商。

高峰表示，下一步，商務部將繼續推進中國—海合會、中國—以色列、中國—挪威、中國—厄瓜多爾、中日韓等自貿協定談判，與更多有意願的貿易夥伴商簽自貿協定，共同推動區域經濟一體化和貿易投資自由化便利化。

據陸商務部數據，截至目前，中國已與26個國家和地區簽署了19個自貿協定，自貿夥伴覆蓋亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。中國與自貿夥伴貿易額佔對外貿易總額的比重達到35%左右。

CPTPP輪值主席國新加坡貿工部官員先前透露訊息，18日將召開CPTPP資深官員會議，視會議狀況，可能觸及中國與台灣的入會申請。

商務部 新加坡 投資

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