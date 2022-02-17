四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

「衛報」報導，英國 軍情六處的一名中國線人向國會情報和安全委員會提供有關中國科技大廠華為 威脅的情報，國會知悉後認為相當具有價值。此人目前因殺人罪在英國監獄終身監禁。

英國國會情報和安全委員會（ISC）主席路易斯（Julian Lewis）對此人表示感謝，稱他的情資點出了「幾個值得關注的重要領域」，委員會的發現可能對他有益。

軍情六處（MI6）線人王延（Wang Yam，音譯）2009年因殺害作家查普洛（Allan Chappelow）罪名成立，被判處終身監禁，但他仍堅稱自己清白。王延去年與ISC聯繫，向ISC和一些知名人士提供情資和文件，內容有關其對華為背景與意圖的了解，以及英國允許華為參與其5G建設等計畫所構成的潛在風險。

王延在獄中仍長期透過信件為MI6提供有關華為的情資。

根據報導，王延是已故中共領袖毛澤東時期第三號人物、同時也是文化大革命時期「四人幫」成員王洪文之孫，曾任中國核武研究機構的研究助理，1992年經香港逃離中國，以難民身分落腳英國，並成為MI6線人。

「四人幫」為中國共產黨文化大革命時期形成的一個政治團體，成員為王洪文、張春橋、江青和姚文元，是當時中共的一股重要政治力量。

路易斯在給王延的回信中寫道：「你點出了幾個值得關注的重要領域，包括中國的整體影響，特別是華為對英國電信基礎設施和公共部門的影響。你可能知道，ISC目前正在對與中國有關的國家安全問題進行調查。」

華為先前表示，從未從事間諜 活動，也不會允許中國當局利用華為設備從事間諜活動。

多年來，華為對英國利益以及相互競爭的商業和安全利益構成的潛在威脅，一直困擾著ISC和情報機構。早在2013年，ISC就曾針對政府如何處理與華為之間的合約發布一份報告。2020年，英國電信供應商被禁止在英國5G網路建設使用華為設備。

▼BBC先前專訪王延及謀殺案報導：