美批中未履行貿易協議 中商務部：與事實完全不符

美國貿易代表辦公室繳交的報告稱，中國「2020年和2021年在採購美國商品和服務方面遠未達到承諾的目標」，中國商務部17日表示，與事實完全不符。（圖／取自中國商務部網站）

美國貿易代表辦公室（USTR）在一份繳交給國會的報告中稱，中國「2020年和2021年在採購美國商品和服務方面遠未達到承諾的目標」，美國需要戰略性地使用國內貿易工具。中國商務部 17日表示，這既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完全不符，美國不應「以尋求新戰略為名，行單邊主義、保護主義、霸凌 主義之實」。

USTR指出，北京 未能實現第一階段協議中承諾的購買美國商品、服務和能源的兩年目標。

USTR表示，美國需要更新國內的貿易法工具，「確保美國工人和企業有更公平的競爭環境」。除此之外，還需要加強現有的貿易工具，以及鍛造新的貿易工具。「中國奉行不公平政策和做法，這是幾十年前美國起草許多貿易法規時沒有考慮到的，因此我們正在探索方法、更新貿易工具，以應對它們。」

對此，中國商務部發言人高峰於17日的例行記者會上指出，「美方給中國扣上『非市場導向』的帽子，聲稱中國相關政策和做法違背市場經濟原則，導致不公平競爭，這既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完全不符。」

他表示，從全球來看，存在不同的市場經濟模式。過去40多年中國經濟取得的成功，是改革開放政策的成功，也是發揮市場機制作用和發揮政府作用有效結合的成功。這是中國經濟發展的寶貴經驗。

高峰表示，注意到美方尋求更新國內貿易工具的表述。「美國作為世貿組織成員，應該使其貿易工具符合世貿組織規則，而不是另搞一套，以尋求新戰略為名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實。」

他強調，中美擁有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇。希望美方採取理性務實的對華經貿政策，與中方相向而行，本著相互尊重、互利共贏的原則，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道，這不僅符合中美兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。