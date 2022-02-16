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中國新增35例本土確診 蘇州16＋6最嚴重

記者林則宏／即時報導
為防控疫情，蘇州目前嚴控人員進出。圖為蘇州站16日景象，旅客要進站乘車需檢查48小時內的核酸檢測陰性證明。(新華社)
為防控疫情，蘇州目前嚴控人員進出。圖為蘇州站16日景象，旅客要進站乘車需檢查48小時內的核酸檢測陰性證明。(新華社)

據中國國家衛健委通報，2月16日，中國中國報告新增新冠肺炎確診病例92例。其中境外輸入病例57例，本土病例35例。當天本土病例分別為：江蘇16例，均在蘇州；遼寧7例，均在葫蘆島；廣東7例，其中深圳6例、廣州1例；內蒙古3例，均在呼和浩特；廣西1例，在百色；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州。

當日中國還報告新增無症狀感染者32例，其中境外輸入21例，本土11例。本土無症狀感染者分別為：江蘇7例，其中蘇州6例、無錫1例；廣東2例，均在深圳；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州。

蘇州16日再新增16例本土確診、6例無症狀感染者，仍是目前中國本土疫情較嚴重的地區。蘇州14日起已取消全市各類公眾聚集性活動，電影院、棋牌室等密閉場所暫停營業；全市中小學校、幼兒園暫緩開學，同時加強公共交通管控。

據新華日報報導，為防控疫情，15日零時起，蘇州全市範圍內共關閉37個離開蘇州交通通道（含4個長江汽渡）；設置63個離開蘇州交通防控查驗點，其中9個物流專用通道專供貨運車輛通行。此外，蘇州工業園區已於16日7時起開展第二輪全區核酸檢測。

蘇州在16日下午召開的疫情防控記者會上表示，這波疫情發生後，相關確診病例新冠病毒樣本，經中國疾控中心病毒病所進行新冠病毒基因組二代測序，結果證實為Omicron變異株（BA.1進化分支）。

但經比對，與2月10日蘇州報告的1例新冠肺炎無症狀感染者之間，基因組同源性較低；與中國本土病例和輸入病例數據庫比較，也未發現高度同源基因組序列。

截至16日24時，中國現有確診病例1,420例，其中重症病例7例，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬9,006人。

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