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<直播>一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門

英媒：性侵案1630萬和解金 安德魯王子恐恥辱中度餘生

俄烏沒有開戰 俄英卻在微博以中文「開撕」

記者林宸誼／即時報導
俄羅斯16日沒有入侵烏克蘭，倒是和英國在微博上開撕。中新社微博截圖
俄羅斯16日沒有入侵烏克蘭，倒是和英國在微博上開撕。中新社微博截圖

俄羅斯烏克蘭緊張局勢終於舒緩，不過美國總統拜登先前警告，俄羅斯將在16日發動入侵，沒想到16日到了，俄羅斯沒有入侵烏克蘭，倒是和英國在微博上開撕（過招），有中國網友評論說「做夢都沒想到開戰是在微博上」「外國人打架用微博發聲明」。

湖北日報報導，15日下午，被認證為「英國首相強森」的微博帳號@英國首相，在停止更新三個多月後，突然就烏克蘭局勢喊話俄羅斯總統普亭，說「我們正處在懸崖邊緣」。

微博一發出，不少網友傻眼，怎麼喊話還吵到微博上了？普亭看得懂嗎？還有熱心網友不嫌事大，幫忙@俄羅斯駐華大使館。

到了第二天，@俄羅斯駐華大使館還真回應了：「西方對俄羅斯開展信息戰的另一個例子是唐寧街的聲明，這份旨在進一步煽動其操控的圍繞所謂的『俄羅斯即將入侵烏克蘭』的歇斯底里情緒的聲明十分荒謬。」

「俄聯邦沒有進行任何重大軍事活動，部隊駐紮在本國領土上，不對任何人構成威脅。」

美國總統拜登先前堅稱，美方認為俄羅斯對烏克蘭「入侵」的可能性仍然存在，同時警告俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將會造成不必要的「自我傷害」。

而這一事件的俄烏雙方當事人卻表示，不打算用武力解決問題。

莫斯科當局16日宣布，軍事演習結束後，軍隊也將離開克里米亞。

美國總統拜登表示，華府願意循「外交途徑」解決，但他也警告，俄軍「仍部署在威脅的位置」。

俄羅斯國防部釋出戰車撤離烏克蘭邊境的影像，俄羅斯政府否認任何入侵烏克蘭的計畫，並...
俄羅斯國防部釋出戰車撤離烏克蘭邊境的影像，俄羅斯政府否認任何入侵烏克蘭的計畫，並指責美國就此發出越來越急迫的警告根本是「歇斯底里」。美聯社

俄羅斯 烏克蘭 微博

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