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多事之秋 滴滴出行遭河南省政府約談

記者黃雅慧／即時報導
滴滴出行遭河南省政府約談。路透
滴滴出行遭河南省政府約談。路透

滴滴出行逢多事之秋！在甫傳出裁員兩成之後，今日再傳滴滴出行被河南省政府約談。據陸媒「澎湃新聞」消息，河南省道路運輸領域突出問題專項治理行動工作專班辦公室16日召集省交通運輸廳、省工業和信息化廳、省公安廳、省市場監管局、省大數據局等成員單位以及省道路運輸協會、鄭州市交通運輸局，聯合對滴滴出行、江南出行、全民出行、拼客出行、翠馳出行等5家網約車平台公司進行聯合約談。

該報導指出，約談內容為，近期發現有部分平台公司計價規則不透明、為不符合規定的車輛與駕駛員派單、網約車非法運營市際客運班線、提高平台抽成比例等等。

其中，針對滴滴出行指出的問題，其在河南省訂單雙合規率57.48%；合規化工作進展較慢，部分不合規車輛和駕駛員沒有清除，平台向不合規車輛和駕駛員派單。

此外，官方也查到滴滴出行在多地市均查處有相關違法行為。鄭州執法支隊處罰的平台公司提供服務車輛未取得《網約預約出租汽車運輸證》或者線上提供服務車輛與線下實際提供服務車輛不一致有81起，未經許可從事網約預約出租汽車客運經營29起，網約車平台公司未按照規定制定服務質量標準、建立並落實投訴舉報處罰制度1起。

據河南省政府統計，自2021年11月至2022年2月14日，滴滴出行共有網約車訂單34378512單，排名全省第1名。其中合規車輛完成訂單率57.48%；合規駕駛員完成訂單率76.15%；雙合規完成訂單率54.95%。

此前，中國交通運輸部官方微信於14日表示，與工信部、國家市場監管總局等8部門聯合發布《關於加強網路預約出租汽車行業事前事中事後全鏈條聯合監管有關工作的通知》，對措施和操作流程進行細化規範。明定網約車平台公司不得接入未取得相應計程車許可的駕駛員和車輛、不進行低價傾銷，並須及時向網約車監管訊息交換平台傳輸有關數據資訊等。該規定顯示官方再度對網約車業者加強監管力道。

網約車 滴滴出行 河南

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