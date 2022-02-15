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港隔離病床緊缺 特首辦也傳確診 林鄭：不會封城

香港特派員李春／香港報導
香港爆增多起新冠肺炎確診者，多處醫院隔離病床緊缺，部分患者只能露天在病床上等候就診。（中新社）
香港爆增多起新冠肺炎確診者，多處醫院隔離病床緊缺，部分患者只能露天在病床上等候就診。（中新社）

香港染疫確診個案繼續增加，昨天確診個案新增逾1,600宗，初步陽性個案高達5000多宗。香港特首辦有工作人員以及官員周邊人員接連確診，其中香港政務司司長李家超家中的1名外傭新冠病毒快篩結果為陽性，為謹慎起見，李家超已進行居家隔離。

15日香港新冠病毒確診個案新增1619宗，全部是本地病例，其中1598宗懷疑帶Omicron變種病毒。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，目前有約5400宗初步陽性個案，其中約4000多個樣本，已於14日送抵防護中心公共衛生化驗服務處，其餘未送達。七成五個案可於24小時內完成覆檢並正式確診。

目前香港至少有9間安老院或殘疾人士院舍，有院友或員工感染新冠病毒，分布在香港九龍和新界各地。

疫情迫近香港高官和政客身邊，香港特首辦有男職員證實初步陽性，但特首辦指其工作沒有接觸特首和公眾；香港政務司長李家超的外傭初步陽性，李家超須居家隔離；香港新民黨主席葉劉淑儀的司機，驗出陽性，葉劉淑儀說她諮詢食物及衛生局長陳肇始後，決定居家工作5至7天。

特首林鄭月娥表示，香港現時的抗疫措施仍然有效，雖然第五波疫情超出應付能力，但香港政府即時作出反應，同時有中央支持，因此沒有計畫大規模封城，特首選舉安排未變。

林鄭月娥還公布一些抗疫新安排，港府已落實採購超過1億套快速抗原檢測包，15日先發給安老院舍及殘疾人士院舍的工作人員，讓他們由三日一檢加密至一日一檢。港府已將檢測量增加一倍至每日20萬個。

林鄭月娥還表示，會將已落成的公共屋邨改作隔離設施，已物色皇后山邨及荔景邨3座樓共3000個單位，逐步改作社區隔離設施。也會物色更多整幢酒店作隔離設施，提供數千個至1萬個房間。當局同時會與大學進行研究，將學生宿舍改作隔離設施。

林鄭月娥表示，同意醫管局做法，公立醫院應優先照顧重症、小朋友及長者，由於有大量呈陽性及初步確診患者等候進入隔離設施，醫管局稍後會分階段啟動指定診所，照顧病況輕微但需要治療的人士。

香港 林鄭月娥 檢測

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