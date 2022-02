中國刪減電影「去台化」不手軟 101大樓變不見

「緝魂」是兩岸合拍片,由張震(右)、張鈞甯主演。(資料照,威視提供)

美國知名影集「六人行」和電影 「鬥陣俱樂部」在中國被改台詞、改結局,引發不少網友抱怨。有資深影迷盤點,影劇刪改在中國屢見不鮮,連電影中台北101大樓畫面都被刪。

電影產業相關微信公眾號「SD的光影部屋」去年12月28日發布一篇「2021內地院線片刪減鏡頭全盤點」,作者「牛蛙」從16部電影找到250個刪減片段,「加起來總時長已達到一集美劇 時長(約52分鐘)」。

刪改的做法,包括:直接刪掉、放大剪裁、改翻譯等。

以兩岸合拍片「緝魂」為例,中國版相較於台灣上映的原版,一共刪了約6分鐘,共計82處,除了全裸、暴力血腥特寫外,還有「去台化」、「去巫化」的刪減。

例如:台北101大樓畫面被刪,台北市警察 局大樓外觀畫面被刪,台詞中的「台灣」改成「全社會」 ,簽字中的「台北市」改成「北市」等;與符咒和巫術相關的畫面及文本也被刪改。

但是,101大樓、「全台灣」、「台北」這些元素和台詞,在另一部台灣電影「你的情歌」中都被保留,無法確認刪減標準是否一致。「你的情歌」中,有一幕是谷歌搜尋頁面,Google字樣被模糊化。

另外,和美劇「六人行」(Friends)(中國譯「老友記」)重映時遭刪改的命運類似,「魔戒三部曲:王者再臨」(The Lord of the Rings: The Return of the King,中國譯「指環王3:王者無敵」)2004年在中國首映時並沒有刪除扔人頭、人頭落地的畫面,但2021年版反而刪了這個鏡頭。

日本動畫片「名偵探柯南:緋色的彈丸」片尾曲,美國國旗飄揚鏡頭被刪。

台灣電影「當男人戀愛時」,中國版除了刪去一些性愛畫面,也將一些相關台詞改動;此外,鏡頭一晃過,根本看不清楚的牆上地圖也整個去掉,看起來就是沒有貼任何東西的乾淨牆面。

在改翻譯方面,多部電影中的髒話或與性有關的描述,要不是被刪,就是被改成其他詞語。

以上這些都只是這篇「2021內地院線片刪減鏡頭全盤點」中的一部分。

「六人行」近日在中國多個影音串流平台重新上架,原本備受影迷期待,但被發現其中與同性戀、性等相關的情節和台詞遭到許多刪改,許多網友哀嘆「我的青春不完整」,也有人說「剪刀手太狠了」,並質疑「還看嗎」。在微博上「#老友記刪減」原本是熱門標籤,在審查制度下,13日被「#老友記為什麼那麼火」取代。

前述盤點電影刪減鏡頭的文章作者「牛蛙」說,「刪減不可能消失,我們只能學會與其友善共處。即便有時候它顯得不夠友善,我們也只能學會適應」。