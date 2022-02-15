家中外傭新冠快篩陽性 香港政務司長李家超居家隔離

香港政務司司長李家超的家中外傭快篩結果為陽性，為謹慎起見，李家超正在進行居家隔離。（中新社）

香港疫情 嚴峻，香港政務司司長李家超家中的一名外傭進行新冠病毒快篩結果為陽性，疑似「中招」，為謹慎起見，李家超正在進行居家隔離。

香港政府政務司司長辦公室15日發布聲明表示，李家超家中的一名外傭15日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性，而李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性。

聲明並表示，該名外傭及李家超一家會盡快按照香港衛生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，李家超返家進行居家自我隔離。

李家超原定15日下午以視訊出席立法會財務委員會會議，向財委會申請第六輪防疫 抗疫基金撥款，目前改由商務及經濟發展局局長邱騰華代為帶領相關官員出席。

李家超上周五率領代表到深圳，翌日出席「第二次（大陸）內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會」，他返回香港後於當晚9時召開記者會指出，已向中國中央提出多方面協助抗疫的請求，原則上已被接受，包括向香港提供快速抗原測試套裝、協助興建檢疫隔離措施，提供保護裝備、病床、口罩等防疫物資等。

香港近日新冠病毒確診數不斷飆升，14日已突破2000例確診，15日則新增1619宗確診個案，全為本土病例，另外還有5400個初步陽性個案，較前一天的4500宗再創新高。

香港特首林鄭月娥表示，目前是香港疫情兩年以來最危急的時候，但政府不會懈怠，並將繼續以「動態清零」目標去應對疫情，向病毒投降「不是一個選項」。