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習近平：建立「中國特色」法治 透過法治開展國際鬥爭

記者黃雅慧／綜合報導
中共總書記習近平。(新華社)
中共總書記習近平。(新華社)

新一期《求是》雜誌於16日出版，據央視新聞消息，這次內容將發表中共中央總書記習近平的重要文章《堅持走中國特色社會主義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設》。文章強調要建立中國特色社會主義法治體系，同時對於國家安全、數位經濟等重點領域立法。

文章指出，要堅持法治體系建設正確方向。中國要建設的中國特色社會主義法治體系，必須是扎根中國文化、立足中國國情、解決中國問題的法治體系，不能被西方錯誤思潮所誤導。

此外，文章表示要加快重點領域立法。加強國家安全等重要領域立法，加快數字經濟等領域立法步伐，努力健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。

與此同時，要深化法治領域改革。法治領域改革政治性、政策性強，必須把握原則、堅守底線，決不能把改革變成「對標」西方法治體系、「追捧」西方法治實踐。

習近平文章提到，要運用法治手段開展國際鬥爭。堅持統籌推進中國國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規，推動中國法域外適用的法律體系建設。

最後，文章還強調要加強法治理論研究和宣傳，要「講好中國法治故事」，提升中國法治體系和法治理論的國際影響力和話語權。

習近平 中共

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