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中國擁百萬個資平台 今起赴海外上市前須審查

記者羅印冲／綜合報導
由中國國家網信辦、發展改革委等13部門修訂的「網絡安全審查辦法」，2月15日起開始施行。（取材自央視新聞）
由中國國家網信辦、發展改革委等13部門修訂的「網絡安全審查辦法」，2月15日起開始施行。（取材自央視新聞）

由中國國家網信辦、發展改革委等13部門修訂的「網絡安全審查辦法」，2月15日起開始施行。

觀察者網引述全國信息安全標準化技術委員會委員李雪瑩表示，修訂後的「辦法」不僅增加了網路平台運營者，還增加了多項數據安全相關條文，對數據安全的重視程度更高、覆蓋對象的範圍更廣、審查指標更加量化。

中國專家指出，「辦法」將網路平台運營者開展數據處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網路安全審查，並明確掌握超過100萬用戶個人信息的網路平台運營者，赴國外上市必須向網路安全審查辦公室申報網路安全審查。

中國計算機學會安全專委會常委範淵表示，申報網路安全審查可能有以下三種情況：一是無需審查；二是啟動審查後，經研判不影響國家安全的，可繼續赴國外上市程序；三是啟動審查後，經研判影響國家安全的，不允許赴國外上市。

根據「辦法」要求，關鍵信息基礎設施運營者採購網路產品和服務的，應當預判該產品和服務投入使用後可能帶來的國家安全風險。影響或者可能影響國家安全的，應當向網路安全審查辦公室申報網路安全審查。

全國信息安全標準化技術委員會委員黃敏說，數據安全已經成為國家安全的重要組成部分，需要重點防範關鍵信息基礎設施、核心數據、重要數據或者大量個人信息被外國政府影響、控制、惡意利用的風險，以及供應中斷對能源、交通、水利、國防科技等國家關鍵信息基礎設施連續性的危害。

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