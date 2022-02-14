印度將禁用至少54個中方App 涉騰訊、阿里巴巴、網易

印度據報禁用超過54個中國App，涉及騰訊等。(香港信報財經網)

印度 媒體Economic Times引述印度知情官員的消息稱，印度電子和訊息技術部發布了新的命令，將禁用超過54個中國應用程式(App)，理由是這些應用程式對印度人的隱私 和安全構成威脅。

據香港信報財經網報導指出，其中一些應用程式屬於中國大型科技公司，例如騰訊、阿里巴巴和網易，是2020年禁用程式的更名版本。

報導稱出，該部還要求包括谷歌Play等應用商店阻止這些應用程式。一位官員表示，這54個應用程式已經通過Play商店在印度被封禁。

另據德國之聲，早在2020年6月29日，印度電子和信息技術部根據2000年制定的《信息技術法》第69A條以及2009年制定的《信息技術（阻止公眾獲取信息的程序和保障措施）實施細則》發出聲明，宣布在印度禁止59個對「印度主權、國防、國家安全和公共秩序」有威脅和不利影響的APP。這59個被封禁的手機 應用程序無一例外都是中國背景。

Livemint去年則曾援引引消息人士稱，印度政府當時對上述應用程序實施禁令時，給了他們機會，讓其解釋自己在遵守隱私和安全要求方面的立場。 「政府對這些公司的回應/解釋不滿意。因此，對這59款應用的禁令現在變成永久性的。」