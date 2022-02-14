中國大學畢業生出國深造比率下滑 基層就業搶手

受疫情影響，中國知名大學畢業生出國深造人數受到衝擊，留學比例人數不斷下滑，境內深造人數則穩步增長。（圖／取自新京報）

中國多所知名大學的2021屆畢業生就業 質量報告顯示，受疫情 影響，這些大學畢業生出國深造人數受到衝擊，留學比率人數不斷下滑，境內深造人數則穩步增長；在就業選擇方面，出現靈活就業等就業新型態；在地域選擇上，非一線城市、基層就業成了中國畢業生的新選擇。

中國青年報報導，2020年以來，在疫情等因素影響下，中國大學的出國留學比率普遍有所下降。從近幾年北京 大學的就業質量報告來看，2019年，北大畢業生出國留學人數為1155人，比率為14.79%；2020年出國人數為1084人，下降至13.34%；去年，該人數下降至793人，比率下降至8.17%，其中，大學部畢業生出國人數從2019年的30.01%降至18.90%。

如今，不少知名大學的出國深造比例都降至1成甚至1成以下。例如，北京理工大學2021屆本科生整體深造率為64.31%，出國深造率為10.77%；上海交通大學校本部2021屆畢業生國內深造比率為25.32%，出國深造比率為8.91%；東北大學2021屆本科畢業生中出國留學占4.8%。

此外，隨著經濟社會的發展，各種新興就業型態正在湧現。在今年眾多大學的報告中，「靈活就業」成為非常有存在感的一項數據。南京大學去年本科畢業生中，靈活就業人數為218人，占比7.01%；上海交通大學校本部2021屆本科畢業生靈活就業人數為241人，占本科畢業生總人數的7.57%；華東師範大學非公費非師範生本科畢業生中靈活就業比率為11.9%，碩士生中靈活就業比率為3.07%，博士生中靈活就業比率為4.14%。

北京大學自2003年開展的全國調查顯示，在畢業生去向結構中，「單位（企業）就業」占比都在50%以下。相反地，「自主創業」、「自由職業」、「其他靈活就業」等非標準就業占比呈整體上升趨勢。

而從不少大學就業質量報告也能看出，到中國國家重點行業、重點單位，以及到中西部地區、基層就業的人數正在逐年增高。據統計，北京清華大學2021屆畢業生超過五成選擇京外單位就業，200多人赴西部、東北地區基層公共部門就業；西安交通大學2021屆畢業生中，不少同學主動選擇到西部地區，基層一線等地建功立業，西部地區就業人數比率達49.61%；中國政法大學有271人選擇到西部和基層單位工作。