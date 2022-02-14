徐州八孩案中國民間分頭查訪 有人報導有人被拘

徐州八孩事件震驚中國社會，中國部分前媒體人運用關係，走訪官方指稱的「小花梅」老家雲南進行調查報導；也有熱心女性前往事發的江蘇豐縣試圖探訪並幫助受虐的八孩媽，卻遭警方拘留。

徐州市轄下的豐縣爆發八孩事件後，八孩媽「楊某俠」的身分受到中國各界熱議，官方通報則一共出現前後矛盾的4個版本。依照徐州市官方公布版本，「楊某俠」是出身雲南省福貢縣的「小花梅」。為此，先後有民間人士分別走訪豐縣及福貢縣，試圖幫助八孩媽及找出真相。

根據中國網路訊息，一些中國熱心女性志工近來先後前往豐縣，試圖探訪被拐賣而生下8名子女、一度被鐵鏈栓住，目前被送往精神病醫院安置的八孩媽，以及事發的董集村，都遭警方強力封鎖阻擋。但其中仍有人不斷公布所見所聞，卻陸續遭到當地警方阻擋及騷擾。

據自由亞洲電台報導及網路訊息，網名「我能抱起120斤」及「小夢姐姐小拳拳」的2名女性志工，先是在11日被官方人員搶走手機 ，當晚兩人均告失聯。12日，兩人的一名朋友致電豐縣公安 局，對方證實兩人因「涉嫌違法犯罪」被拘留，並將補發拘留通知書。這段對話錄音隨後在中國網路上被公布，引起議論。

另一方面，由署名「鐵木」、「馬薩」及TM撰寫的「尋找小花梅」調查報導，由於親自走訪「小花梅」的老家福貢縣亞谷村等地進行訪談，並披露訪談紀錄，近日也受到不少關注。

其中，曾任雲南信息報記者的鐵木坦承，他們的訪談無法確定八孩媽是不是「小花梅」。至於警方是透過DNA比對作認定，「這個我們也做不了，只有警方能做」。

鐵木隱晦地表示，如果他們晚去當地幾個小時，「可能大眾就很難知道『小花梅』的這些信息了」。

他指出，一行人在村裡訪談時有碰到警察 ，有徐州來辦案的，也有當地民警，但沒有遭到為難，只是「登記了一下，拍了照，留了檔案」，就讓他們離開。

鐵木坦承，關於「小花梅」離開村子的細節其實有矛盾之處，但因能力所限，有些事情無法交叉印證，只能把所有說法全部呈現。而這次訪談，證實了「小花梅確實存在」，也知道她「小時候白白胖胖，智力正常」，但很多細節確實沒辦法完全核實。