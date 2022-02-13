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總裁先跑？恒大財務危機前 夏海鈞拋售債券套現5600萬

中央社／台北13日電
恒大集團總裁夏海鈞。（取材自搜狗百科）
恒大集團總裁夏海鈞。（取材自搜狗百科）

中國地產商恒大的財務問題未解，此時卻傳出集團總裁夏海鈞於去年中出售持有債券，套現約5600萬美元。出售時機是在恒大發布盈利預警前數周，時間敏感引起議論。

根據香港證交所最新發布的公告顯示，夏海鈞在去年7月至8月間，分批出售所持的恒大債券，分別為面額2800萬美元，於2025年到期的8.75%優先票據、面額5000萬美元，於2023年到期11.5%優先票據，以及面額5000萬美元，於2022年到期11.5%優先票據。

綜合路透、北京日報與明報報導，夏海鈞拋售的債券面額達1.28億美元，然而由於這些債券的市場價值僅剩票面價值的3到5成不等，最終套現約5652.02萬美元。

除了債券外，報導提到，夏海鈞在去年8月間也出售了部份恒大物業與恒大汽車的股票

這幾筆交易的時間發生在恒大發布盈利預警前數周，引發外界質疑夏海鈞在此之前處分手中債券、股票，並不單純。

報導引述分析人士指出，上市公司及其實際控制人、高級管理人員的投資動向，是資本市場的風向球，減持自家公司股票一定會受到市場的關注。「夏海鈞在2021年9月8日恒大出現危機前大批套現，而且僅以票面價值的3至5折左右出售，可見其已經提前預料到恒大危機。」

然而另有分析指出，雖然夏海鈞是在去年出售所持債券，但相關交易可能遲至近期才完成並向港交所申報，因此難以認定是否有違法違規的情形。

恒大集團從2021年中開始傳出債務危機，去年8月間先被中國央行和銀保監會等金融監管機構約談，要求盡速處理債務問題，避免風險。隨後於9月間，旗下的理財產品發生無法兌付的情形。

去年12月初，恒大一筆境外債券正式宣告違約，官方工作組隨即進駐，恒大也於後續宣布進入債務重組。

恒大集團 債券 股票

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