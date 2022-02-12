我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

中國批准輝瑞新冠口服藥 外國藥品首獲批

中央社／台北12日電
中國國家藥監局批准輝瑞生產的Paxlovid口服藥進口註冊，這是中國首度批准外國生產的COVID-19藥物。圖為2月6日黑龍江省哈爾濱火車站春節返程旅客。 中新社
中國國家藥監局批准輝瑞生產的Paxlovid口服藥進口註冊，這是中國首度批准外國生產的COVID-19藥物。圖為2月6日黑龍江省哈爾濱火車站春節返程旅客。 中新社

中國國家藥監局昨天附條件批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）口服藥，這是首個獲中國批准的外國COVID-19藥物。

外界也關注，中國未來是否會批准其他的COVID-19藥品和疫苗

中國官媒央視新聞今天報導，國家藥監局11日依規定應急審評審批，附條件批准輝瑞生產的Paxlovid口服藥進口註冊。

報導表示，藥監局要求上市許可持有人繼續相關研究工作，限期完成附條件的要求，即時提交後續研究結果。

但報導並未提到附帶的條件細節。

這是中國首度批准外國生產的COVID-19藥物。上海復星雖獲輝瑞BNT疫苗的代理權，但中國尚未批准在當地使用這款疫苗。

中國之前為民眾施打的主要是國產的病毒滅活疫苗。有研究認為，滅活疫苗的防護力不如BNT和莫德納（Moderna）等mRNA疫苗。

中國也正研發國產的COVID-19口服藥。據科技日報，一款由中國科學院上海藥物研究所等5家機構共同研發的VV116藥物去年12月30日在烏茲別克獲緊急使用授權，在中國也已進入臨床階段，最快預計下半年啟動上市申請。

疫苗 輝瑞 BNT

上一則

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

下一則

徐州8孩風暴的背後… 女人拐賣何時了

延伸閱讀

紐約市未接種疫苗公務員今起停職 4000人恐將失業

紐約市未接種疫苗公務員今起停職 4000人恐將失業
法科學家昔發現HIV得諾貝爾獎 今反疫苗黯然離世

法科學家昔發現HIV得諾貝爾獎 今反疫苗黯然離世
搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍
拒打疫苗者 逾半紐約客感到憤怒

拒打疫苗者 逾半紐約客感到憤怒

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一